Quiénes eran las cuatro celebridades que murieron en el choque de dos helicópteros en Brasil

La colisión entre dos helicópteros, la mañana de este domingo 14 de junio del 2026, en Río de Janeiro, Brasil, dejó seis personas fallecidas, entre ellas cuatro celebridades y los dos pilotos.

El accidente aéreo ocurrió a las 8.59 horas (5.59 en Guatemala), en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, donde ambas aeronaves colisionaron en el aire. Una de ellas cayó en un estacionamiento privado y provocó un incendio que destruyó unos 20 automóviles eléctricos.

Los equipos de rescate llegaron al lugar y localizaron inicialmente cinco cuerpos en una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue hallada en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros de distancia, según informó el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras.

Entre las víctimas figura el cantante, compositor y productor estadounidense Oliver Tree Nickell, de 32 años, quien se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional.

El intérprete de Life Goes On y Miss You ofreció un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana y tenía previsto cruzar el Atlántico para continuar su gira por Europa a partir de julio próximo, cuando ofrecería conciertos en Lisboa, Madrid, Barcelona e Italia.

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, de 23 años, más conocido como "Gaspi", también viajaba en el mismo helicóptero. En su contenido destacan las entrevistas callejeras y un humor extravagante que lo hizo famoso en las redes sociales.

Aunque algunos lo criticaban por el tono de sus bromas, según medios internacionales se consolidó como uno de los creadores de contenido argentinos más visibles de su generación. Entre sus proyectos más recientes figuraba su incorporación al equipo de streaming Blender con la serie "Gaspi visita tu hogar".

A la lista de celebridades fallecidas en el percance se suma el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, mejor conocido como Lucas Frota; así como el director audiovisual argentino Lucas Vignale, famoso por haber trabajado con artistas como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole y J Balvin.

Las otras dos víctimas son los pilotos Alexandre Souza, quien iba al mando del helicóptero en el que viajaban los cuatro famosos, y Charles Marsillac, quien se conducía solo en la otra aeronave.

Según el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ambos pilotos contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación. En esta ocasión efectuaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.

Las causas del siniestro son investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), de la Fuerza Aérea Brasileña. Los investigadores contarán con las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el área para conocer los detalles del hecho.

Con información de EFE.