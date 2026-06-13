Revelan cómo murió el actor James Handy y qué dijo su pareja sobre su hijo, el presunto homicida

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Revelan cómo murió el actor James Handy y qué dijo su pareja sobre su hijo, el presunto homicida

Autoridades revelan causa de la muerte del actor James Handy; su pareja afirma que el acusado del crimen padece esquizofrenia.

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Revelan cómo murió el actor James Handy y qué dijo su pareja sobre su hijo, el presunto homicida

Michael Gledhill, hijastro del actor, guarda prisión acusado de homicidio en primer grado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

A poco más de una semana de la muerte del actor James Handy, recordado por participar en películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, las autoridades revelaron la causa de su fallecimiento.

El médico forense de Los Ángeles confirmó que Handy, de 81 años, murió por una herida de arma blanca en el torso, combinada con compresión cervical.

El informe, citado por TMZ, precisó que la compresión cervical —presión externa aplicada al cuello que provoca falta de oxígeno— actuó como un factor adicional en la muerte.

El crimen ocurrió el 3 de junio del 2026, enfrente de la residencia del actor, ubicada en Los Ángeles, California. Las autoridades llegaron al lugar después de recibir una llamada en la que una persona afirmó: "Yo soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado".

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La voz al otro lado del teléfono era la de Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor, quien fue arrestado en el lugar y acusado de homicidio en primer grado.

Wendy Gledhill, de 76 años, pareja de Handy desde hacía 31 años y madre del acusado, reveló a TMZ que su hijo había sido diagnosticado con esquizofrenia en julio del 2025, pero habría dejado de tomar su medicación la semana anterior al ataque.

“Solo intento pasar un día a la vez, un minuto a la vez. Amaba a James y a mi hijo. Todavía no puedo creerlo… No puedo creer que mi hijo lo haya hecho”, dijo a The California Post.

La mujer contó al Daily Mail que el 3 de junio, día del crimen, Handy se levantó a las 9 horas para recoger el periódico. Como ella permaneció en la cama, no escuchó nada durante el ataque. Treinta minutos después, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles llamaron a su puerta.

“La primera vez que supe que algo estaba pasando fue cuando llegó la policía. Me dijeron que alguien había llamado al 911 y que había una persona envuelta en una manta afuera de la casa”, relató.

Actualmente, Michael Gledhill permanece detenido con una fianza de US$2 millones y, de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de 26 años de prisión.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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