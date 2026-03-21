Nicki Nicole sufre hackeo en Instagram y pierde canal con seguidores

Tras recuperar sus redes sociales, Nicki Nicole denunció que estas habían sido hackeadas por personas malintencionadas, quienes las habrían utilizado para enviar mensajes fuera de lugar y dar “like” a publicaciones que ella nunca daría.

Por medio de una publicación en sus historias, la cantante explicó que había sido víctima de un hackeo y que le sorprendió no haber recibido ninguna notificación de lo ocurrido.

“Hace unos días desapareció mi canal de difusión y ayer entendí por qué: alguien estaba usando mi cuenta hace semanas sin que yo lo supiera (nunca me llegó ninguna notificación, rarísimo teniendo verificación)”, expuso.

La artista agregó que logró recuperar sus redes; sin embargo, lamentó que el hacker haya borrado el canal de difusión que tenía casi un millón de personas, y manifestó que “es lo que más le duele”, pues siempre se comunicaba por ahí con sus seguidores.

La persona que se habría apoderado temporalmente de sus redes también habría enviado mensajes a otros contactos sin su autorización y luego los habría borrado para no dejar evidencia. Asimismo, habría dado “likes” a publicaciones que ella no daría.

“Explícame ¿por qué alguien hace eso? No sé bien qué pasó ni por qué alguien haría algo así, pero tengan cuidado con sus cuentas”, resaltó.

La cantante terminó su comunicado al recomendar que “cuiden sus cuentas, almas, mentes y cuerpos”, así como al manifestar su cariño a sus seguidores.

El incidente coincidió con una polémica entre sus amigas cantantes Emilia Mernes y Tini Stoessel, quienes se habrían dejado de seguir luego de conflictos internos. El supuesto hacker de Nicki Nicole habría tomado partido al reaccionar a la publicación de una de sus colegas, lo que aumentó la tensión entre ellas.

Ante los rumores de seguidores sobre el apoyo de Nicki Nicole a una de sus amigas, la cantante volvió a explicar en su cuenta de X que había sido víctima de un hackeo en Instagram y negó haber dado “likes” o enviado mensajes.

“No sé quién hizo esto ni con qué fin. Ya lo resolví y esas interacciones no son mías”, aseguró. Sin embargo, algunos seguidores no quedaron conformes y dudaron de su versión.

La cantante sostuvo que todo fue resultado del hackeo que, incluso, le costó el canal de difusión que compartía con sus seguidores. Además, reiteró que nunca buscaría generar división entre sus compañeras de la industria y que cualquier gesto de ese tipo fue obra de terceros malintencionados.

Nicole Denise Cucco, conocida como Nicki Nicole, es una cantante y compositora argentina que ha destacado en géneros como trap, hip hop latino, reguetón y urbano.