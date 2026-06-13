Videos muestran momento en que el “Spiderman del Yemen” cae a un cráter volcánico y muere

Curiosos grabaron el momento en que Qaqaa Antar al Absi, conocido como el "Spiderman del Yemen", cayó en un cráter volcánico mientras efectuaba sus famosas y arriesgadas escaladas. La noticia de su muerte trascendió este sábado 13 de junio del 2026.

Las imágenes captadas muestran al joven, de 30 años, en el borde del cráter Damt, ubicado en la provincia de Al Dalea, en el sur del Yemen, donde demostraba sus habilidades de escalada al desplazarse de un lado a otro sin equipo de protección. De repente, y ante el asombro de los espectadores, cayó al interior del cráter.

El incidente ocurrió el viernes 12 de junio; sin embargo, fue hasta este sábado 13 de junio cuando las autoridades confirmaron su deceso y, luego de labores de rescate que duraron casi 24 horas, recuperaron el cuerpo.

Autoridades de la Defensa Civil del Yemen confirmaron la muerte e informaron que los rescatistas enfrentaron "condiciones excepcionalmente difíciles" durante la operación, debido al terreno escarpado del cráter y al intenso calor.

El "Spiderman del Yemen" era famoso en las redes sociales por los videos en los que aparecía descendiendo a cráteres y escalando paredes rocosas sin cuerdas ni equipo de seguridad. En la mayoría de los casos, lo hacía al ritmo de la música que escuchaba en sus infaltables audífonos.

Medios internacionales resaltaron también que los turistas que visitaban el lugar solían pagarle pequeñas cantidades de dinero para que efectuara sus arriesgadas escaladas, actividad que constituía su principal fuente de ingresos.

La muerte del escalador generó conmoción en Yemen y reabrió el debate sobre las medidas de seguridad en ese popular destino turístico y geológico.

El cráter Damt, ubicado a unos 220 kilómetros al sur de Saná, capital yemení, es uno de los sitios geológicos más conocidos del país. Tiene unos 100 metros de profundidad y contiene aguas minerales termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica.

Autoridades y geólogos ya habían advertido sobre el peligro de acercarse a los bordes del cráter Damt, pues, aunque el volcán se encuentra inactivo, sus escarpadas paredes rocosas y las altas temperaturas generadas por procesos térmicos subterráneos siguen representando un riesgo.