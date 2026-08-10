Promoción: Ciudad en el tiempo, 250 años construyéndonos juntos con Prensa Libre y Banco Industrial

En el marco de la conmemoración de los 250 años de la Ciudad de Guatemala, Prensa Libre y Banco Industrial invitan a sus lectores a vivir un recorrido especial por la historia, la cultura y la evolución de la ciudad a través de la promoción “Ciudad en el tiempo, 250 años construyéndonos juntos”.

Del 10 de agosto al 13 de octubre de 2026, los lectores podrán disfrutar de contenido exclusivo publicado en Prensa Libre y Revista D, con reportajes, fotografías, historias, curiosidades y elementos representativos que reflejan la identidad y transformación de la ciudad a lo largo de los años.

Como parte de esta experiencia, cada domingo Revista D incluirá pasatiempos inspirados en la historia y patrimonio de la ciudad, diseñados para compartir y disfrutar en familia. Los participantes que envíen sus pasatiempos correctamente resueltos tendrán la oportunidad de participar en el sorteo para ganar premios de Q500 acreditados en una cuenta personal de ahorro o monetaria de Banco Industrial.

Además, los lectores podrán convertirse en protagonistas de esta celebración al compartir sus fotografías de la Ciudad de Guatemala mediante los códigos QR publicados en Prensa Libre. Las mejores imágenes serán seleccionadas para formar parte de una edición especial de Revista D.

Con esta iniciativa, Prensa Libre y Banco Industrial buscan reconocer la preferencia de sus lectores, promover espacios de entretenimiento familiar y destacar el orgullo, la historia y el legado de una ciudad que durante 250 años ha sido escenario del crecimiento y desarrollo de Guatemala.

¿Cómo participar?

Los lectores deberán buscar en Prensa Libre los ocho pasatiempos, que se publicarán del 16 de agosto al 04 de octubre 2026 en la Revista D los domingos. Cada pasatiempo resuelto correctamente les brinda una oportunidad de ganar.

Los lectores deberán:

Buscar los pasatiempos (sopas de letras o crucigramas) en Revista D de Prensa Libre los domingos.

Escanear el código QR de cada publicación, ingresar sus datos y subir una fotografía de su pasatiempo resuelto.

Cada envío correcto de un pasatiempo suma una oportunidad de ganar.

Premios:

40 ganadores de Q500 cada uno, depositados a su cuenta monetaria o de ahorro de Banco Industrial.

Fechas importantes:

Inicio de la promoción: 10 de agosto

Finalización de la promoción: 13 de octubre

Publicación de pasatiempo #1 crucigrama 16 de agosto

Publicación de pasatiempo #2 sopa de letras 23 de agosto

Publicación de pasatiempo #3 crucigrama 30 de agosto

Publicación de pasatiempo #4 sopa de letras 06 de septiembre

Publicación de pasatiempo #5 crucigrama 13 de septiembre

Publicación de pasatiempo #6 sopa de letras 20 de septiembre

Publicación de pasatiempo #7 crucigrama 27 de septiembre

Publicación de pasatiempo #8 sopa de letras 04 de octubre

Última fecha para el envío de pasatiempos de participación: domingo 04 de octubre

Condiciones de participación:

Promoción válida únicamente en el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte).

Para participar es requisito adquirir la edición impresa de Prensa Libre junto con Revista D, enviar el pasatiempo resuelto correctamente y registrar los datos completos por medio del QR de cada publicación.

El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.

El ganador deberá presentar su pasatiempo resuelto impreso si es seleccionado como ganador para el día de la premiación.

El ganador para recibir su premio deberá contar con una cuenta de ahorro o monetaria personal de Banco Industrial, si no contara se procederá con la selección de un suplente.

Cada participante podrá ganar únicamente una vez.

Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido. Los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio (fotografías, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión).

Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

Cualquier situación no prevista será resuelta por los encargados de la promoción.

Los premios no son canjeables ni transferibles.

No se aceptarán participaciones posteriores al domingo 04 de octubre , fecha de cierre de la promoción.

, fecha de cierre de la promoción. Compartir una fotografía de la ciudad es opcional. Al enviarla a través de los códigos QR publicados en Prensa Libre, el participante autoriza a Prensa Libre a utilizarla y publicarla, con el debido crédito al autor, en ediciones especiales de Revista D y otros materiales relacionados con la iniciativa.

Compartir una fotografía no aplica para ser ganador de la promoción solo las personas que envíen su pasatiempo entrarán en el sorteo.

Compartir una fotografía es opcional y no constituye un requisito para participar ni para resultar ganador de la promoción. Únicamente las personas que envíen correctamente su pasatiempo participarán en el sorteo de premios.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al 1716 o escribir al WhatsApp 2421-3920.