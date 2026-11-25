Entre la variedad de películas que pueden verse en Netflix, una que llama la atención de quienes gustan de historias clásicas es Quasimodo: el alma de París. La cinta está ambientada en el París de principios de la década de 1830, época en la que la epidemia de cólera mermaba a la población y las tensiones previas a la Revolución de Julio se exacerbaban.

Netflix señala que la historia que cuenta el filme sigue al hombre real que habría inspirado a Víctor Hugo para crear al célebre campanero de Notre-Dame de Paris.

Sensacine asegura que, en la trama, "Quasimodo es un cantero jorobado marginado por su aspecto físico y que vive en la clandestinidad. Su figura genera interés en las autoridades y en un médico que decide capturarlo para someterlo a experimentos médicos con la intención de encontrar una cura contra el cólera".

La plataforma de streaming tiene programado su estreno para el viernes 27 de noviembre.

El elenco francés

La cinta es dirigida por Jean-François Richet y el guion estuvo a cargo de Éric Besnard y Edgar Marie.

El actor Vincent Cassel interpreta a Quasimodo. Otros intérpretes son Karim Leklou, quien da vida a un director de seguridad; Daphne Patakia, quien interpreta a Benedetta; Benjamin Voisin, que tiene a cargo el papel del médico; Noémie Lvovsky, quien interpreta a la doctora, y Sébastien Pouderoux, que encarna a D’Artagnan.

¿Quién es Vincent Cassel?

El verdadero nombre del protagonista de Quasimodo es Vincent Crochon. Es, además de un laureado actor, productor y director de cine francés. Se le reconoce, sobre todo, por su versatilidad y carisma tanto en el cine francés como en el internacional.

Alcanzó fama con la cinta La Haine (1995) y ganó el César al mejor actor por interpretar a Jacques Mesrine en Mesrine (2008).

Su filmografía incluye títulos como Irreversible, Eastern Promises, Black Swan y Jason Bourne. Ha colaborado con directores como Mathieu Kassovitz, Gaspar Noé y David Cronenberg.