El actor británico Charlie Cox ha puesto en entredicho a la producción de la próxima cinta de James Bond que hace poco anunció a Robert Pattinson como su nuevo intérprete. El artista, que cuenta con una trayectoria respaldada por títulos como Daredevil, She-Hulk y Spider-Man, asegura que le fue negada la oportunidad de participar en el casting para ese papel debido a su edad.

"Le pedí a mis agentes que realizaran las consultas necesarias para poder audicionar y les dijeron que era 'muy mayor' para interpretar a James Bond", aseguró el artista ante los micrófonos de Virgin Radio UK. Aunque discriminador, el rechazo no le pareció algo tan inusual, aunque sí se cuestionó si realmente el legendario Agente 007 debía ser joven y si realmente tener casi 44 años tendría que ser un límite.

La sorpresa que se llevó Cox fue cuando la producción dirigida por Denis Villeneuve y producida por Amazon MGM Studios anunció a Robert Pattinson como nuevo intérprete, porque según él "tiene mi misma edad". Realmente, Pattinson tiene 40 años, pero a Cox le llamó la atención que le hayan dado una excusa que no se sostiene por sí misma, porque realmente no hay tanta diferencia. "El mes que viene cumplo 44… ¿cómo puede ser que 44 sea demasiado mayor?”, se preguntó el actor durante la emisión radiofónica.

Lo apoya

El artista quiso dejar claro que no tiene nada contra Pattinson y señaló que admira su carrera, pero también dejó ver cuáles eran sus preferencias en cuanto a quienes podrían haber interpretado a James Bond en la próxima entrega: “Pensé que iba a ser Jack Lowden o tal vez Callum Turner. Pero, qué carrera tan increíble ha forjado Rob. Algunas de las cosas que ha hecho... ha trabajado con directores que luego se convirtieron en grandes, grandes autores, pero cuando trabajó con ellos era su primera película o algo así”, manifestó.

Robert Pattinson no se ha pronunciado acerca de esta circunstancia. Sin embargo, si quiso dejar patente lo orgulloso que está al haber obtenido el papel. Tras hacerse oficial su incorporación como protagonista de la vigésimo sexta entrega de la saga, compartió un comunicado en el que calificó el nombramiento como el mayor logro de su carrera.

El actor británico Robert Pattinson fue elegido para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales. (Foto Prensa Libre: EFE/ Jaap Buitendijk / Amazon MGM Studios)

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel del agente 007 es el honor de toda una vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, declaró Pattinson, según reporta el sitio Infobae.