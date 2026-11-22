Cinco estudiantes de Teología, Mercadotecnia y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar aceptaron el desafío de crear una campaña para promover la sexta temporada de The Chosen en Latinoamérica.

Con el objetivo de llegar a un público más joven, los productores de la serie organizaron una competencia entre universidades de Colombia, Perú, Chile, México y Guatemala, países donde The Chosen registra los mayores índices de audiencia.

Mariandré Meighan Quezada y Lucía Tellez Marroquín, estudiantes de Mercadotecnia; Allan Joab Leiva Carrillo y Jose Sierra Arriaza, de Ciencias de la Comunicación, y María Silvia Carolina Da’Costa Aldaz, de Teología, aceptaron el reto y emprendieron una aventura que, aseguran, está marcando sus vidas.

“The Chosen necesitaba universidades afines a su sentir, a sus valores y a la espiritualidad, y así conectaron con la universidad”, cuenta Meighan Quezada.

La joven recuerda que los grupos se formaron de manera aleatoria para que fueran interdisciplinarios y cada integrante pudiera aportar desde su campo de estudio.

“Recuerdo que fue un choque bastante complicado al principio, porque todos teníamos visiones muy distintas de cómo armar una campaña. Desde marketing pensábamos mucho en la estrategia: cómo hacer que esto funcione, que sea rentable, que genere resultados, que traiga a la generación Z. Desde ciencias de la comunicación lo veían desde la producción audiovisual: cómo hacer que se vea atractivo, que tenga detalles de producción, que las piezas transmitan lo que queremos. Desde la parte teológica fue nuestro plus; fuimos de los únicos equipos que tuvo teología integrada, y nos dio una visión más completa de la historia”, explica Meighan Quezada.

El resultado

Durante dos meses, los grupos trabajaron para llevar la esencia de la sexta temporada de The Chosen a las redes sociales y a las calles, mediante actividades BTL (publicidad no convencional). Durante ese período, tuvieron reuniones virtuales y asesorías con el equipo de la serie en Latinoamérica.

“Toda esta temporada narra el proceso desde la traición de Judas hasta lo que vivió Jesús antes de llegar a la cruz”, explica la joven.

Los jóvenes llevaron su idea también al campus universitario. (Foto Prensa Libre.: cortesía Mariandré Meighan)

Por ello, su campaña se centró en una frase ideada por el grupo: “El dolor no es el final de la historia”.

La propuesta fue presentada ante la directiva de The Chosen Latinoamérica, el equipo global de la serie, integrantes del estudio creativo de Dallas Jenkins, encargado de la producción, y personas de Estados Unidos y la India vinculadas al proyecto. Por ello, el grupo decidió hacer la presentación en inglés.

Posteriormente, llegó el veredicto…

“Reunieron en una sesión virtual a todos los países que habían formado parte de la competencia, hicieron una retroalimentación de las ideas que les habían gustado, nos agradecieron por la participación y anunciaron al ganador. Pusieron en pantalla la ‘big idea’, el lazo conductor de la campaña ganadora. Cuando vimos que era la nuestra nos pusimos a gritar y nos emocionamos mucho porque era nuestra idea, lo que nosotros hicimos”, recuerda la estudiante guatemalteca.

Hicieron su presentación en inglés, teniendo en cuenta que habían productores de Estados Unidos e India. (Foto Prensa Libre.: cortesía Mariandré Meighan)

Lo que sigue

El grupo ganador trabaja como voluntario en el seguimiento de la implementación de su campaña, con el fin de que mantenga la esencia de su propuesta.

“Estamos en ese proceso, aterrizando el project management de todas nuestras piezas. Los invito a seguir las redes sociales para que se enteren del material; si en algún momento sienten ‘esto va dirigido a jóvenes’, es probable que sea nuestro trabajo”, invita, aunque aclara que aún no les han revelado la fecha del lanzamiento.

Los universitarios también trabajan en una nueva campaña para competir en la promoción de la película The Chosen: La crucifixión, que llegará en marzo del 2027.

Continúan trabajando juntos para acompañar la implementación de su idea en The Chosen Latinoamérica. (Foto Prensa Libre.: cortesía Mariandré Meighan)

“Ahora es otro enfoque: el reto de mover a las personas para que vayan al cine el próximo año. En marzo habrá una película de The Chosen, que será el cierre de la temporada en la que nosotros apoyamos”, cuenta.

El grupo mantiene la comunicación con el equipo de la serie en Latinoamérica, cuyos integrantes pudieron conocer en persona hace poco.

“Ahora también hemos tenido contacto presencial: la semana pasada el equipo de The Chosen en Latinoamérica vino a Guatemala por un congreso. Los conocimos por primera vez en persona, tuvimos espacio para interactuar, nos tomamos muchas fotos y apoyamos en un evento que ellos tenían aquí”, cuenta, emocionada.

Ahora trabajan en una nueva campaña para promover la película de "The Chosen". (Foto Prensa Libre.: cortesía Mariandré Meighan)

Impacto en el corazón

Meighan Quezada, en representación de sus compañeros, reflexionó sobre el impacto que este proyecto ha tenido y sigue teniendo en sus vidas. Asegura que ha sido una experiencia “increíble” que va más allá de un logro académico.

“A veces pensamos que llevar nuestros proyectos a otro país o a una productora internacional es algo distante, casi imposible. Pero esto es un vistazo de que tenemos buenas ideas y el potencial para hacer cosas a nivel Latinoamérica e internacional. No tenemos que quedarnos estancados pensando que nuestra idea no vale tanto la pena; nos dimos cuenta de que realmente podemos escalar el talento guatemalteco a este nivel”.

Añade que el proceso también les permitió conocer y valorar otras disciplinas, trabajar en equipo, formar nuevas amistades y tener un encuentro más cercano con Dios.

“Algunos de nosotros no estábamos tan conectados todavía con la religión o con nuestra espiritualidad, pero este proyecto nos obligó a juntarnos y decir: ‘Tenemos que sentarnos a ver la serie hoy; vamos a ver de la temporada 3 a la 4’. Ver la serie movió mucho en nosotros”, asegura.

Los estudiantes encontraron una oportunidad para unir talentos y trabajar en equipo. (Foto Prensa Libre.: cortesía Mariandré Meighan)

Agrega que la serie retrata a un Jesús humano y que, “aunque no tengas una espiritualidad o una religión específica, vas a conectar, porque es un Jesús que te habla desde el corazón, desde los valores”.

“Es como un abrazo a tu corazón que dice: ‘Hey, tú eres joven’. Me habla mucho a mí, y creo que a mis compañeros también, en el sentido de que Jesús iba contracorriente, que es la frase más común de The Chosen, y los jóvenes somos así”.

Por último, asegura que, a raíz de este proyecto, surgieron nuevas ideas para seguir trabajando en equipo. Esa experiencia también inspiró la idea central de su campaña ganadora.

“La idea de nuestra campaña principal era “El dolor no es el final de la historia”. Y yo diría que este no es el final de nuestro encuentro como amigos, sino el inicio de un trabajo en conjunto, y ya tenemos muchos proyectos en mente que queremos realizar”, concluye.

(Video Prensa Libre.: cortesía Mariandré Meighan)

The Chosen

La sexta temporada de The Chosen se adentra en las últimas 24 horas de la vida de Jesús de Nazaret, hasta llegar a su crucifixión. "Fue doloroso filmarlo, y es doloroso pensarlo. Pero si hay algo que quiero que recuerden de esta temporada, es que Jesús eligió este camino", señala el anuncio de la temporada.

La producción, creada, dirigida y coescrita por Dallas Jenkins, muestra en esta nueva entrega cómo "ante la soledad y la muerte, Jesús se mantiene firme en un plan que siempre ha conducido a un solo lugar: la cruz", detalla la sinopsis.

Los episodios 1, 2 y 3 de la sexta temporada se estrenaron a nivel internacional el pasado 15 de noviembre, mientras que el capítulo 4 llegó este domingo 22 de noviembre.

Los estrenos continúan el 29 de noviembre con el capítulo 5 y el 6 de diciembre con el capítulo 6.

La parte final de la temporada se presentará en la película The Chosen: La Crucifixión, que llegará a los cines en marzo del 2027.