The Chosen, sexta temporada: fechas de estreno de los episodios, cuándo llega La Crucifixión al cine y dónde ver la serie

"Ha llegado la hora. Antes de que se ponga el sol, Jesús morirá" es parte de la premisa de la sexta temporada de The Chosen (Los elegidos), serie que retrata la vida de Jesús y la formación de su ministerio.

Será en noviembre próximo cuando la nueva temporada de The Chosen se adentre en las últimas 24 horas de la vida de Jesús de Nazaret, hasta llegar a su crucifixión. "Fue doloroso filmarlo, y es doloroso pensarlo. Pero si hay algo que quiero que recuerden de esta temporada, es que Jesús eligió este camino", señala el anuncio de la temporada.

La historia abordará la detención de Jesús y los acontecimientos que lo llevaron a la crucifixión. "La Temporada 6 captura los eventos históricos del último día de Jesús a través de las vidas de quienes lo aman—y de quienes lo condenan", señala el comunicado.

Según la sinopsis, para los fariseos este acontecimiento será justicia; para los romanos, paz; pero para sus seguidores, asesinato. Esta historia, que se ha desarrollado durante ocho años, llegará a Prime Video el próximo 15 de noviembre.

Se conoce que la sexta temporada tendrá seis episodios y que su parte final se presentará en la película The Chosen: La Crucifixión, que llegará a los cines en el 2027.

La producción, creada, dirigida y coescrita por Dallas Jenkins, mostrará esta temporada cómo "ante la soledad y la muerte, Jesús se mantiene firme en un plan que siempre ha conducido a un solo lugar: la cruz", según la sinopsis.

En cuanto a la distribución de los episodios, Prime Video y 5&2 Studios anunciaron que el estreno internacional se realizará en distintas fechas. Este es el calendario:

Episodios 1, 2 y 3: 15 de noviembre

15 de noviembre Episodio 4: 22 de noviembre

22 de noviembre Episodio 5: 29 de noviembre

29 de noviembre Episodio 6: 6 de diciembre

Estos episodios estarán ambientados en las últimas horas de la vida de Jesús, previas a su crucifixión, acontecimiento que se abordará en una película de estreno mundial.

El estreno de The Chosen: La Crucifixión está previsto para marzo del 2027. Según medios como Milenio, podría coincidir con la Semana Santa. Además, de acuerdo con el sitio web de la producción, la historia continuará después de esta entrega.

Las temporadas anteriores están disponibles en plataformas de streaming como Prime Video, Netflix, Apple TV y Peacock, así como en la aplicación y el sitio web oficiales de The Chosen.