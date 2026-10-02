Las guerreras K-pop 2: Netflix llevará la secuela primero a los cines; qué se sabe de su avance y fecha de estreno

Rumi, Mira y Zoey regresarían a Netflix con una esperada secuela de KPop Demon Hunters o Las guerreras K-pop que, según la nueva estrategia de la plataforma, vería la luz en las salas de cine antes de incluirse en su catálogo.

La película se convirtió en un éxito al mantenerse durante 63 semanas en el Top 10 de la plataforma y ganar, entre otros reconocimientos, dos Óscar. La banda HUNTR/X, cuyas integrantes son guerreras que buscan librar al mundo de la oscuridad, continuará su historia.

A diferencia de la primera entrega, que llegó directamente a Netflix, la segunda tendrá un estreno amplio en cines, según dio a conocer el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Durante Bloomberg Screentime, Sarandos dijo: “Cuando llegue la secuela de KPop Demon Hunters, pueden esperar un estreno cinematográfico muy amplio”. Se prevé que tendrá una distribución mundial.

Ted Sarandos compartió que Netflix analizó el modelo de distribución de sus producciones. La decisión no es sorpresa, pues la versión sing-along proyectada en cines fue un éxito al recaudar US$19 millones en tan solo dos días, destaca Deadline.

KPop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno, pues en sus primeros 90 días de estreno acumuló 325.1 millones de visualizaciones. Su música también alcanzó importantes resultados: HUNTR/X es el primer grupo femenino de K-pop en llegar al número 1 de la lista Billboard Hot 100.

Golden se convirtió en la primera canción de K-pop en la historia en ganar un premio Grammy y también permitió que esta producción obtuviera el Óscar a Mejor Canción Original.

En marzo pasado se confirmó que la secuela seguirá con Maggie Kang y Chris Appelhans nuevamente en la dirección. Su estreno está previsto para el 2029.

Aunque no se ha revelado con precisión la historia que abarcaría, se conoce que Maggie Kang quiere ampliar la paleta musical e incorporar ritmos como el heavy metal y el trot, recuerda Infobae.

Deadline expone que KPop Demon Hunters no será la única producción que llegaría a la gran pantalla antes que a la plataforma de streaming. Películas como La Bola Negra, Mosquito Bowl, de Peter Berg, e Ink, de Danny Boyle, también llegarán a los cines.

A futuro también se plantea la llegada de proyectos como Narnia: El sobrino del mago, de Greta, y Charlie contra la fábrica de chocolate, previstos para el 2027, que podrían presentarse primero en cines antes que en el catálogo de Netflix.