“Mi amor fue un cheque en blanco”: la canción de Ricardo Arjona y Grupo Firme sobre un hombre que se sintió utilizado en una relación

“El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto”, inicia el más reciente sencillo del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, en el que presenta, junto a Grupo Firme, la historia de un hombre que se sintió utilizado en una relación.

Acompañado de Grupo Firme, el artista guatemalteco presentó el pasado 1 de octubre su canción Amor factura, que se enmarca en los géneros del regional mexicano y el bolero norteño, y en la que Arjona busca decir verdades incómodas de la realidad actual.

La canción sencillamente pretende “contar una historia incómodamente actual”. Por medio de un comunicado, Metamorfosis dio a conocer que Amor factura presenta la historia de un hombre usado por una mujer; de allí la frase “mi amor fue un cheque en blanco”.

Amor factura es un análisis de las historias que casi nadie cuenta, pero que todos saben que existen en la sociedad. Así presentó el cantautor guatemalteco el primer sencillo de su próximo proyecto, titulado De todo un poco, en el que se adentrará en una nueva faceta.

En cuanto a la colaboración entre Arjona y Grupo Firme, surgió luego de que su vocalista, Eduin Caz, revelara que es fanático del guatemalteco e interpretara en Songbook Podcast la canción Hongos.

Al verlos, reveló Arjona, se inspiró y empezó a cantar: “El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto. Lo tuyo comenzó con un te quiero”. Después de eso, pensó en hacer esta canción con Grupo Firme.

“Esta es una historia de esas que existen, aunque no siempre se cuenten. Arjona lo hace porque encuentra en Eduin Caz y Grupo Firme a los cómplices indicados para contar esta historia”, explica el comunicado.

Letra de Amor factura, de Ricardo Arjona ft. Grupo Firme

El año siempre empieza con enero

Mentir con ser sincero

Y la vida con el llanto.

Lo tuyo empezó con un te quiero

Con Louis Vuitton de monedero

Y unos besos de adelanto.

Te puse tantos besos en el cuerpo

Que el gusto se hizo terco

Y el sueño aventurero.

Te di cada locura que pediste

Mi amor se puso triste

Lo tuyo era el dinero.

(Coro)

Amor factura

Empieza con ternura

Besitos de aventura

Y cuotas de tarjeta.

Amor factura

Empieza con locura

Se sigue con dulzura

Termina con maleta.

Pensaste que yo era el niño rico

Pues ya ves, no califico

Y hoy ni lloras ni facturas.

No sé dónde aprendiste que la vida

Está hecha a la medida

Del saldo de los bancos.

Te dejo esta de despedida

Perdón que te lo diga

Mi amor fue un cheque en blanco.

(Nuevamente el coro)

Uno de los puntos de la canción está en el verso “Pensaste que yo era el niño rico, pues ya ves, no califico y hoy ni lloras ni facturas”, cuya última frase transforma una expresión popular para cuestionar el interés.

En sus redes sociales, Eduin Caz compartió una foto con el cantautor y la frase “Ustedes no se imaginan lo que significa este dueto. Espero les guate, Amor factura”, al cumplir uno de sus sueños de cantar junto a Ricardo Arjona.