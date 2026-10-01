“Amor factura”: Ricardo Arjona y Grupo Firme publican una canción vinculada con el regional mexicano y el bolero norteño

Ricardo Arjona continúa con la promoción de la gira Lo que el Seco no dijo y ofrecerá conciertos en Honduras el 22 y 24 de octubre; en El Salvador, el 31 de octubre y 1 de noviembre, y en varias ciudades de México, del 7 de noviembre al 20 de diciembre.

En el 2025, el cantautor guatemalteco comenzó su gira en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la capital, donde, del 31 de octubre al 14 de diciembre de ese año, ofreció 27 conciertos a lleno total y deleitó a sus admiradores con una novedosa residencia.

Arjona siguió su gira por EE. UU., Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, en abril pasado reveló que preparaba un nuevo disco y que grabó las nuevas canciones en cinco días.

“En medio de tantas cosas. De dormir en camas distintas cada noche. De la fiesta de encontrarme con los afectos de siempre. De pararme al frente de miles de personas que cantan conmigo. Al final, solo, me dio por tomar la guitarra, cosa que nunca hacía cuando estaba en gira. Y volví a escribir como nunca”, indicó en ese momento el cantautor guatemalteco.

Mientras sus admiradores siguieron abarrotando los recintos, ovacionando sus presentaciones, disfrutando de su propuesta musical y a la expectativa de sus nuevos conciertos, Arjona nuevamente sorprendió a multitudes y el lunes 28 de septiembre confirmó que tenía nuevas canciones listas.

“Con 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción. Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba”, indicó el cantautor guatemalteco en sus redes sociales.

“Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados. A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta, como el primer sencillo de este viaje. Amor factura. Porque …Alguien lo tenía que decir”, agregó Arjona.

El dueto con Grupo Firme

De acuerdo con Ricardo Arjona, la idea de hacer una canción con Grupo Firme surgió luego de escuchar a Eduin Caz (primera voz) interpretar Hongos, éxito que el cantautor guatemalteco incluyó en el álbum Blanco (2020).

“Lo escucho, salgo a un balcón y arranco con: El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto. Lo tuyo comenzó con un te quiero…”, reveló Arjona a través de un video que compartió en sus perfiles en redes sociales.

Portada del sencillo "Amor Factura", de Ricardo Arjona y Grupo Firme. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

“Y dije: aquí hay una canción y la tengo qué hacer con estos muchachos. Entonces me dio por buscar a Eduin, me contestó y lo que pasó fue que era una emoción compartida”, añadió el cantautor guatemalteco, quien obsequió a Grupo Firme una guitarra decorada con textiles nacionales y autografiada por él.

“Usted no sabe el sueño que está cumpliendo”, afirmó Eduin Caz y mencionó que su esposa es testigo de lo fanático que es de Ricardo Arjona.

Amor factura: cuenta una historia

De acuerdo con el comunicado, Amor factura es la historia de un hombre usado por una mujer. Es una de esas historias que casi nadie cuenta, pero que todos sabemos que existen.

En Amor factura, Arjona toma incluso una de esas frases instaladas en el imaginario popular y se permite cuestionarla y burlarse de ella a su manera, sin discursos ni consignas, a través de una canción.

Ricardo Arjona y Grupo Firme promocionan "Amor factura". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)



El videoclip

Este jueves 1 de octubre, el cantautor guatemalteco publicó Amor factura a dúo con Grupo Firme y, para promocionar el tema, difundió en YouTube el videoclip oficial.

De acuerdo con un comunicado proporcionado por el equipo de Ricardo Arjona, Amor factura es una canción que se mueve entre el regional mexicano y el bolero norteño para contar una historia incómodamente actual.

Según la información oficial, la colaboración no fue por estrategia, tendencia ni algoritmos.

“Esta es una historia de esas que existen, aunque no siempre se cuenten. Arjona lo hace porque encuentra en Eduin Caz y Grupo Firme a los cómplices indicados para contar esta historia. Dos universos que sobre el papel podrían parecer distantes terminan encontrándose naturalmente en una canción donde la narrativa de Arjona se cruza con la identidad y fuerza del regional mexicano de Grupo Firme. El propio concepto creativo del proyecto resume el encuentro en una frase: No por algoritmos”, agregaron.

Acercamiento a los ritmos mexicanos

Ricardo Arjona se ha convertido en uno de los principales exponentes de la música contemporánea de Guatemala. Aunque está vinculado con la canción de autor y el pop latino, también ha destacado por acercarse al regional mexicano.

No es la primera vez que el cantautor guatemalteco cruza fronteras musicales y lanza un guiño a México. La carrera de Arjona comenzó a despegar en ese país en 1992, tras la creación de canciones y el éxito de sus presentaciones a lleno total.

México fue el primer tema con el que el músico nacional demostró su cariño por ese país, canción que incluyó en el álbum Si el norte fuera el sur (1996). Sin embargo, su ingreso al universo norteño surgió en el 2005, cuando publicó el álbum Adentro e incluyó la canción Mojado, a dúo con el grupo Intocable.

Arjona siguió con ese vínculo y en el 2008 abrazó la ranchera-mariachi. En el álbum 5to. Piso incluyó Ni tú, ni yo, a dúo con Paquita la del Barrio. Incluso, en el 2017, en el álbum Circo Soledad, siguió con ese enfoque e incluyó Porque puedo, un tema sin colaboradores, pero con esos ritmos norteños.

Ahora, con Amor factura, a dúo con Grupo Firme, el cantautor guatemalteco presentó una propuesta que combina el regional mexicano y el bolero norteño. Además, anunció una nueva producción discográfica.

Eduin Caz y Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

El nuevo disco

Previo al lanzamiento del tema y el videoclip con Grupo Firme, Arjona reveló que su próximo álbum llevará por título De todo un poco e indicó que cuenta con un rosario de canciones nuevas, desesperadas por salir.

“Estamos viviendo momentos en los que mucha gente tiene voz, pero no tiene palabra. Estamos viviendo momentos en los que mucha gente dice lo que conviene, pero no dice lo que siente. El año siempre empieza con enero. Me siguen emocionando algunas cosas, si no me emociono, no las digo”, expresó Arjona.

“Lo dije 195 mil veces. Amigos, familiares. Siempre que saqué el último disco que iba a compartir, llamé a todo mundo y le decía, este es el mejor disco de mi vida. Lo dije con Si el norte fuera el sur, lo dije con Sin daños a terceros, lo dije con 5to. piso, y lo vuelvo a decir ahora, más seguro que nunca. En serio les digo, De todo un poco es el mejor disco de toda la vida…”, añadió.