“De todo un poco”: Ricardo Arjona revela el nombre de su nuevo disco y reflexiona sobre los tiempos actuales

“Muchos tienen voz, pocos tienen palabra”, dice parte de la reflexión que hizo el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona al hablar de su más reciente proyecto musical.

Fue este 1 de octubre cuando el cantautor reveló el nombre de su próxima producción discográfica, titulada De todo un poco. En septiembre del 2025, la disquera Metamorfosis adelantó a Prensa Libre que Ricardo Arjona seguía trabajando en estudio en su próximo proyecto musical.

En medio de su gira Lo que el Seco no dijo, que llegará en los próximos días a Honduras y El Salvador y continuará con una extensa gira por México, el artista reveló que tenía 30 canciones producidas, pero que se adentró en una colaboración con Grupo Firme, canción con la que comenzaría a lanzar este proyecto.

Con el título Amor factura, esta colaboración llegará este 1 de octubre. “A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta como el primer sencillo de este viaje. Amor factura”, destacó Arjona en su anuncio.

Horas antes del estreno, el cantautor volvió a sorprender a sus seguidores al destacar que este sencillo sería el inicio de su nuevo álbum, De todo un poco: “Un rosario de canciones nuevas, desesperadas por salir”.

El cantautor reflexionó en un video que actualmente se están viviendo momentos en los que las personas “tiene voz, pero no tiene palabra”. En su análisis, en la actualidad las personas manejan un discurso según lo que les conviene y evitan decir lo que sienten ante los hechos.

En cuanto a su faceta artística, confesó que le “siguen emocionando algunas cosas” y que, si no le emocionan, no lo dice.

Junto al anuncio de su álbum De todo un poco, reflexionó sobre cómo su emoción por el lanzamiento de cada producción discográfica lo llevaba a decirles a sus amigos y familiares que el último disco era el mejor.

“Lo dije 195 mil veces a amigos, familiares. Siempre que saqué el último disco que iba a compartir, llamé a todo mundo y le decía, "Este es el mejor disco de mi vida." Lo dije con Si el norte fuera el sur, lo dije con Sin daños a terceros, lo dije con Quinto Piso y lo vuelvo a decir ahora”.

Con convicción sobre su nuevo proyecto, Arjona asegura que “De todo un poco es el mejor disco de toda mi vida”, y recalca que está “más seguro que nunca”.

Este disco llega mientras avanza su gira Lo que el Seco no dijo, en la que ha promocionado su álbum Seco, donde, según aseguró, vivió un reencuentro con sus raíces. La gira lo ha llevado a tener una residencia de 23 fechas en Guatemala, una gira por Estados Unidos y presentaciones en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Puerto Rico, entre otros países.

Se espera que próximamente el cantautor revele cuándo llegaría el nuevo disco, así como detalles de cuántas canciones lo conformarían.