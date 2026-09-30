The One About Matthew Perry: fecha de estreno, de qué trata y quiénes dan testimonios inéditos sobre la estrella de Friends

La producción reconstruye su vida, desde sus inicios como una estrella emergente hasta el legado que dejó, no solo por su participación en la serie de comedia Friends, sino también por visibilizar la lucha contra las adicciones.

Su papel como Chandler Bing catapultó la carrera de Matthew Perry, quien en cada episodio hizo reír al mundo con la serie que se estrenó en 1994. Aun después de su muerte, cientos de admiradores se divierten con las ocurrencias de su personaje.

En octubre del 2023, una sobredosis accidental lo llevó a la muerte y puso de luto al mundo de la televisión. Tres años después, Netflix anuncia el estreno internacional de The One About Matthew Perry, producción con la que busca presentar más sobre la vida de quien se convirtió en “el amigo favorito” de los televidentes.

Con participaciones en Un vecino peligroso, La extraña pareja o Los Kennedy después de Camelot, su carrera despegó con Friends, donde participó a lo largo de 236 episodios, lo que le dio fama internacional y le permitió trascender generaciones. En sus últimos años creó un legado al compartir las dificultades de enfrentarse a las adicciones.

El legado será el eje central del documental The One About Matthew Perry, que, según Netflix Tudum, es el más exhaustivo sobre la vida del actor y contará con los testimonios de las personas que mejor lo conocieron.

Esta producción está desarrollada en tres partes y se estrenará en Netflix este 27 de octubre. El documental fue dirigido por Mary Robertson, ganadora del Emmy.

¿Qué revelará The One About Matthew Perry?

Esta producción narra la vida de Matthew Perry, su trayectoria desde sus inicios en la actuación, cómo fue su paso por Friends y sus últimos días.

Contará con testimonios que revelarán las diversas facetas de Matthew Perry, entre ellos los inéditos de su hermana, Mia Perry Bowick; de sus mejores amigos, y de colaboradores.

La producción incluirá material como fotografías y videos inéditos de Perry, mientras aborda sus luchas personales, entre ellas la adicción.

Entre los entrevistados están Roger Castillo, su mejor amigo durante más de 40 años; David Pressman, amigo cercano; Warren Littlefield, expresidente de NBC Entertainment cuando Perry entró a Friends, y Jeff Strauss, guionista y productor de la primera temporada de Friends.