Teléfono móvil, reserva de licores y masajes, entre los lujos a los que tendría acceso Sean “Diddy” Combs en prisión

Sean “Diddy” Combs vuelve a ser tema de conversación luego de que se revelara un video grabado en prisión en el que se le ve con un teléfono móvil. Esto ha llevado a medios internacionales a investigar el estilo de vida del rapero mientras cumple su condena.

El rapero cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey, luego de ser sentenciado por dos cargos de transporte con fines de prostitución en el 2025. Otros delitos por los que fue señalado fueron desestimados en medio de un juicio mediático.

Semanas después de que se anunciara que la nueva fecha de salida de Sean “Diddy” Combs se estableció para el 21 de enero del 2028, el rapero fue captado con un teléfono móvil en prisión.

Reportes de NBC News mostraron las imágenes de Combs y recogieron diversos testimonios según los cuales paga miles de dólares para que otros presos hagan sus tareas o le brinden servicios, como masajes.

La cadena recuerda que el uso de teléfonos móviles en prisión está prohibido por la ley federal. Los relatos señalan que Combs lleva una vida “más lujosa mientras cumple condena”, debido a los pagos que hace a otros presos.

Las imágenes en las que aparentemente se observa a Combs utilizando un teléfono móvil en prisión fueron respaldadas por testimonios de cuatro hombres que, según la cadena, aseguran haber pasado tiempo con el rapero en el recinto.

Los testimonios señalan que hay presos que cocinan y limpian para él, le tienden la cama y lavan su ropa. Incluso, según la cadena, les paga para que le den masajes al estilo chino.

Una de las fuentes señaló que esos lujos no son accesibles para todos, sino para personas con dinero, como Combs. NBC News afirma que el material que revisó muestra que el rapero goza de privilegios que van más allá de contar con reclusos que hacen tareas básicas por él.

Según esos reportes, también tendría acceso a una reserva secreta de licores de alta gama que, de acuerdo con los testimonios, eran introducidos de contrabando en el recinto por guardias de seguridad. Combs podía beberlos los fines de semana junto con un grupo de prisioneros.

Con acceso al dispositivo móvil, el rapero suele navegar por Instagram y ver fotos explícitas y contenido sexual que, según los testimonios recogidos por el medio, le envía una antigua novia.

Los testimonios también señalan que tiene acceso a una tableta, en la que, aseguran, ve películas y documentales. Además, habría podido comprar en el mercado negro de la prisión un antidepresivo llamado Remeron, o “rem-roms”, conocido por sus efectos estimulantes.

Sobre las declaraciones de la Oficina de Prisiones, el medio señala que la institución no hace comentarios acerca de las condiciones de los reclusos, aunque indicó que para los “organismos penitenciarios, el contrabando, en particular los teléfonos celulares, los narcóticos y las armas, sigue siendo un desafío constante”.

Por su parte, el portavoz del rapero cuestionó que la vida de Combs en prisión se haya convertido en noticia y destacó que lo relevante es que se espera la decisión del tribunal sobre la apelación presentada por su equipo legal.