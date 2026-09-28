“Amor factura”: Ricardo Arjona anuncia colaboración con Grupo Firme y revela la fecha de lanzamiento

En medio de su gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anunció el lanzamiento de su más reciente sencillo, Amor factura, una canción que grabó junto con Grupo Firme.

El pasado 17 de septiembre, Arjona anunció una nueva colaboración. Junto con el mensaje “se reunieron en México. Lo escribió en Colombia y lo compartirá muy pronto”, este 28 de septiembre dio a conocer que presentará su nuevo sencillo con la agrupación originaria de Tijuana, Baja California.

El artista confesó que, pese a que tenía 30 canciones producidas, el contacto con Grupo Firme dio origen a la colaboración, titulada Amor factura que será lanzada el próximo 1 de octubre.

“Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción. Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba”, dijo Arjona.

En su comentario, describió a los integrantes de la agrupación como personas claras, naturales y sin poses, características que, resaltó, escasean en la industria. Por ello, decidió que Amor factura será la primera canción del nuevo viaje.

“A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta como el primer sencillo de este viaje. Amor factura”, destacó Arjona. En el video del anuncio se escucha al cantautor contar que encontró un video de Eduin Caz en el que interpreta Hongos.

Luego de eso, se inspiró y comenzó a cantar: “El año siempre empieza con enero, mentir con ser sincero y la vida con el llanto. Lo tuyo empezó con un te quiero”. Comenta que, mientras la interpretaba, le surgió la idea de cantarla con Grupo Firme.

“Un Louis Vuitton de monedero y unos besos de adelanto”, completó el verso Ricardo Arjona, mientras contó que buscó contactar al vocalista, quien también compartió su emoción por colaborar con el cantautor guatemalteco.

Eduin Caz habló de su fanatismo por Arjona

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, reveló en Songbook Podcast, en julio pasado como se volvió fanático de Ricardo Arjona. Durante el programa, surgió la pregunta “¿Qué canción nadie se imagina que les gustaría cantar?”, el vocalista confesó que, aunque creció con el regional mexicano, con el tiempo aprendió a profundizar en las letras, lo que lo llevó a ser fan del guatemalteco.

“Me hice muy fan de Ricardo Arjona", dijo mientras explicaba que le gusta tomarse una copa de vino y poner la música de Ricardo en las noches. Además, confesó que una de sus canciones favoritas era Hongos.

Antes de interpretar la canción, Eduin Caz contó que había conocido a Arjona en un restaurante de Miami, donde se acercó para pedirle una fotografía. En su relato, afirmó que Arjona fue muy amable con él y que quedó impresionado por su altura.

Durante el video se habló de la posibilidad de un dueto entre ambos, algo que en esa ocasión Eduin Caz describió como un sueño y que semanas después se concretó con Amor factura.

(Tiempo 01.04.55: Habla Eduin Caz sobre su fanatismo por Ricardo Arjona)