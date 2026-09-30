Ricardo Arjona llegará a México con su gira “Lo que el Seco no dijo”: fechas, ciudades y dónde comprar los boletos

En uno de los países donde surgieron grandes éxitos de su carrera musical, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona llevará su gira Lo que el Seco no dijo, con la que se reunirá con sus seguidores mexicanos.

A semanas de que arranque oficialmente la gira, el cantautor ha recordado sus inicios en ese país, donde “nacieron tantas canciones”. Esta vez, Arjona llegará para promocionar su disco Seco, en medio de la espera por el nuevo disco del guatemalteco.

Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Monterrey y Veracruz serán parte de los destinos donde Arjona se presentará e interpretará canciones como Despacio que hay prisa, Luna, Gritas y Mujer, de su último álbum, así como grandes éxitos que lo han acompañado en su carrera, como Señora de las cuatro décadas, Si el norte fuera el sur y Cavernícolas.

La gira, que lo ha llevado por Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Chile y Colombia, celebrará un año este 31 de octubre, fecha que coincide con un concierto en San Salvador.

El 7 de noviembre el cantautor iniciará su gira por México, en Mérida, y se extenderá hasta el 20 de diciembre, cuando se presente en el Estadio Banorte (ex Azteca), en Ciudad de México.

En marzo pasado, Arjona anunció que sería el primer artista en presentarse en el Estadio Banorte de Ciudad de México, que estuvo en remodelación. Será en esta ciudad, que resguarda parte de la historia del cantautor, donde finalizará su gira por ese país. El evento para la última fecha agotó sus localidades.

Según la plataforma de Ricardo Arjona, estas son las fechas, ciudades y estadios donde el cantautor se presentará en su paso por México:

7 de noviembre del 2026: Parque de Beisbol Kukulcan (Mérida)

10 de noviembre: Estadio Víctor Manuel Reyna (Tuxtla)

12 de noviembre: Estadio Eduardo Vasconcelos (Oaxaca)

14 de noviembre: Estadio Hermanos Serdán (Puebla)

16 de noviembre: Estadio Panamericano (Guadalajara)

19 de noviembre: Estadio Toluca 80 (Toluca)

21 de noviembre: Estadio Revolución (Torreón)

23 de noviembre: Estadio Monumental (Chihuahua)

26 de noviembre: Estadio Caliente (Tijuana)

29 de noviembre: Héroe de Nacozari (Hermosillo)

2 de diciembre: Estadio Francisco I. Madero (Saltillo)

5 de diciembre: Walmart Park (Monterrey)

7 de diciembre: Arena Potosí (San Luis Potosí)

9 de diciembre: Parque Alberto Romo (Aguascalientes)

11 de diciembre: Explanada Poliforum (León)

13 de diciembre: Estadio Beto Ávila (Veracruz)

15 de diciembre: Estadio Corregidora (Querétaro)

19 de diciembre: Estadio Azteca (Ciudad de México)

20 de diciembre: Estadio Banorte (Ciudad de México) / sold out

La venta de boletos está a cargo de Funticket y pueden adquirirse a través de su plataforma.