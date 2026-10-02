Skydance será el nombre de la nueva compañía surgida de la fusión de Paramount y Warner Bros.

Luego de una pujante pelea de Paramount Skydance por adquirir la empresa cinematográfica Warner Bros., este 2 de octubre se anunció el nombre de la compañía resultante de la fusión y se informó cuándo entrará en vigor.

La nueva entidad, creada mediante la fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, se llamará Skydance, según dio a conocer David Ellison, director ejecutivo de la empresa adquiriente.

Este anuncio llega días después de que una jueza federal aprobara un acuerdo que pone fin a la demanda antimonopolio que doce fiscales generales estatales presentaron por la fusión.

David Ellison fue el encargado de anunciar la nueva entidad, Skydance. Señaló que con la fusión no buscan reescribir la historia de los estudios, sino dotarlos de un “motor más potente”.

Skydance no es un nombre aislado, destaca CNN, pues era el nombre de la productora que David Ellison fundó en el 2006. El nombre nació de “la pasión de David por la aviación” y está inspirado en las acrobacias aéreas llamadas skydancing.

Por medio de una publicación en X, el director ejecutivo de Paramount destacó: “Juntos, somos Skydance: un hogar creativo para narraciones audaces y de calidad”.

Reconoció que, al unir Paramount y Warner Bros., se busca también preservar la individualidad de los éxitos que han vuelto un ícono a cada estudio. “Ambos tienen identidades distintivas, legados extraordinarios y marcas que han resonado con el público durante generaciones”, expresó.

El director ejecutivo afirmó que no se quiere que la identidad corporativa de la fusión eclipse a ninguno de los dos estudios. Por ello, se buscó un nombre que le diera “a la compañía combinada una identidad propia”, pero que permitiera que ambos estudios siguieran siendo protagonistas.

Desde su cuenta, David Ellison resaltó que se tienen grandes objetivos para Skydance, que buscarán alcanzar con “pasión, imaginación y la voluntad de asumir riesgos inteligentes”, sin dejar de lado lo especial de ambas compañías.

Con esto, expuso, se les dará a los estudios “la oportunidad de crecer, contar más historias increíbles y llevarlas a un público aún más amplio en todo el mundo, gracias a la escala y las capacidades de Skydance”.

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/6EUEFWFwX0 — Paramount (@paramountco) October 2, 2026

Las declaraciones llegan luego de que el miércoles pasado se aprobara en California un acuerdo entre Paramount Skydance y los doce fiscales generales que mantuvieron bloqueada durante meses la finalización de la fusión, debido a preocupaciones por un posible monopolio.

Rob Bonta, fiscal general de California y quien encabezaba la demanda, anunció que se lograron resolver las preocupaciones antimonopolio y, además, se garantizó una inversión en la producción cinematográfica nacional.

CNN señala que se prevé que la fusión entre en vigor el martes 6 de octubre y, según sus fuentes, Ellison podría anunciar un día antes al equipo directivo de Skydance.