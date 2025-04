“The Chosen”: Luke Dimyan relata su experiencia al interpretar a Judas Iscariote, conocido como el discípulo traidor

En la serie The Chosen, aclamada internacionalmente, Luke Dimyan interpreta a este controvertido personaje. No obstante, para el actor, encarnar a Judas no representa un hecho negativo, sino todo lo contrario.

De acuerdo con la tradición bíblica, Judas Iscariote es el más polémico de los discípulos de Jesús. Según los Evangelios, traicionó al Nazareno con un beso, el cual fue la señal convenida para que los soldados lo arrestaran, dando inicio al proceso de la pasión y muerte de Jesucristo.

En el canal oficial de YouTube de The Chosen se encuentran diversos materiales en los que los actores exponen su visión acerca de los personajes que representan. Por ese medio, Dimyan explica cómo fue interpretar a este discípulo y su apreciación del personaje:

“Creo que Judas ama profundamente y sin segundas intenciones. Él es ruidoso y no es muy astuto. Es simplemente honesto”, expresa el actor.

¿Cómo fue interpretar a Judas Iscariote en The Chosen?

Además de las declaraciones anteriores, Dimyan señala que considera a Judas Iscariote como un personaje algo abrasivo, que en ocasiones puede meterse en problemas. Añade que Judas necesita una figura que lo oriente, como un padre o un mentor. Estas reflexiones, aclara, están enfocadas en el personaje construido para la serie y no en la figura bíblica de manera literal.

“He tomado esto como un reto para ver qué soy capaz de hacer con un personaje que todo el mundo ha decidido rechazar. Entonces, opté por infundirle toda la emoción y empatía que me es posible”, comenta el actor.

¿De qué trata The Chosen?

Según la sinopsis oficial, Jesús entra en la Ciudad Santa como un Rey, pero descubre que la casa del Padre ya no es un lugar de oración, sino un mercado corrupto. Ante ello, el Sumo Sacerdote conspira contra él; sin embargo, el Mesías actúa primero y altera el curso de la corrupción religiosa.

A lo largo de la serie, se observa cómo Jesús de Nazaret atrae a seguidores de toda índole, lo que genera inquietud entre las autoridades romanas. The Chosen está disponible en Netflix y también puede verse en cines locales durante estas fechas bajo el título The Chosen: La Última Cena.