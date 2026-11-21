Después de que el rey Carlos III diera la bienvenida a Robert Pattinson como el nuevo James Bond, su hijo, el príncipe Enrique, también expresó su opinión sobre la elección del actor británico para interpretar al agente secreto.

Durante una entrevista en el programa de televisión This Morning, pusieron al duque en aprietos al pedirle que eligiera entre James Bond y la franquicia Mission: Impossible, protagonizada por Tom Cruise. Sin embargo, el príncipe no dudó en su elección.

“James Bond, sin duda. Quiero asegurarme de que quede en buenas manos”, dijo.

Además, el príncipe aseguró que fue “una buena idea” que hayan elegido a Robert Pattinson para relevar a Daniel Craig en el papel del agente 007 y expresó su emoción por la llegada de la nueva película. “No puedo esperar para verla”, agregó.

Las declaraciones del príncipe Enrique llegaron unos días después de que se anunciara a Pattinson como el actor que interpretaría a James Bond en la nueva película, cuyo estreno está previsto para el 2028, bajo la dirección de Denis Villeneuve, conocido por Dune, y con un guion de Steven Knight.

Amazon MGM Studios anunció oficialmente la elección de Robert Pattinson como el nuevo agente 007 el lunes 16 de noviembre. El actor se convierte en el séptimo intérprete oficial del agente secreto.

Tras la noticia, el rey Carlos III y su esposa, Camila, celebraron la elección del nuevo intérprete de James Bond, quien, en la ficción, es el agente 007 del servicio secreto exterior británico MI6.

"Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond", expresaron los reyes en un mensaje publicado en sus redes sociales el lunes 16 de noviembre, junto con la imagen oficial del actor vestido de esmoquin y apuntando con un arma.

La reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre del 2022, coincidió durante su reinado con los otros seis actores que interpretaron a Bond antes de Pattinson: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.