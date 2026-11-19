Solo por haber audicionado para el papel de James Bond, Robert Pattinson habría recibido 1 millón de dólares antes de ser confirmado como el nuevo intérprete del agente secreto más famoso del cine.

Aunque el actor británico no figuraba en la lista inicial de candidatos, que incluía a Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor, fue incorporado cuando el equipo de producción encontró dificultades para cerrar la selección.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien participó en el proceso de selección, confesó que, junto al nuevo director de la saga, Denis Villeneuve, buscaban a un actor desconocido para el papel y que existió cierta resistencia a elegir a Pattinson por su nivel de fama.

El actor terminó conquistándolos durante las pruebas de cámara y Amazon MGM Studios anunció oficialmente la elección de Robert Pattinson como el nuevo agente 007 el pasado lunes 16 de noviembre.

"Quedó clarísimo que él era James Bond", aseguró el empresario.

Según The Mirror, los responsables no descartaron ofrecerle un salario mayor y las estimaciones financieras publicadas por medios internacionales situaron entre 98 y 100 millones de dólares la remuneración que Pattinson recibirá tras firmar un contrato de tres años para interpretar a James Bond.

El artista de 40 años encarnará al agente secreto en la película número 26 de la franquicia, cuyo rodaje comenzará en el 2027 y que se estrenará en el 2028, bajo la dirección de Denis Villeneuve, conocido por Dune, y con un guion de Steven Knight.

Tras su elección, el actor británico se convierte en el séptimo intérprete oficial de James Bond, después de Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby y Sean Connery, quien fue el primero.

Pattinson saltó a la fama como el vampiro Edward Cullen en Crepúsculo, pero desde entonces ha construido una trayectoria sólida con títulos como Tenet y, más recientemente, La Odisea, de Christopher Nolan, y Primetime, con la que su nombre suena para las nominaciones de los próximos Óscar.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida. (…) Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico", declaró Pattinson en un comunicado tras recibir la noticia de su elección.