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Un año después recordamos ese especial compartiendo los videos en los que destacadas personalidades del cine y el teatro recitaron algunos versos del afamado autor.
Miguel Ángel Asturias Rosales nació el 19 de octubre de 1899. Fue hijo de don Ernesto Asturias Girón y de doña María Luz Rosales de Asturias.
Cuando en el país comenzaba la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, en 1905, don Ernesto se ve obligado a trasladarse a Salamá, Baja Verapaz, con toda su familia por sus ideas contrarias al Gobierno. Regresaron a la capital en 1908.
Vivió en lo que entonces se conocía como la Avenida Central (hoy 14 avenida, misma que lleva su nombre) y la familia se sostenía mediante los ingresos que lograban en una tienda que instalaron para sobrevivir.
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Asturias estudió en el Instituto Central para Varones donde se graduó de Bachiller en 1916. En 1923 obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos. Un año más tarde se trasladó a París y estudió sobre mitos y religiones de muchos países en la Universidad de la Sorbona. Luego vivió en El Salvador y Argentina.
En sus escritos hay una amalgama entre el realismo y vivencias surrealistas. Su trabajo goza de un misterioso encanto poético, que impide distinguir la realidad de la fantasía. Así se convirtió en el maestro de la concepción literaria que ha sido denominada “realismo mágico”.
En 1966 obtuvo el Premio Lenin de la Paz y en 1967 fue rconocido con el Premio Nobel de Literatura.
El 9 de junio de 1974 moría en el hospital de la Concepción de Madrid, España.
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