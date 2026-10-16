Revolución Viva: La Orquesta Sinfónica Nacional y la Banda Sinfónica Marcial ofrecerán un concierto histórico

La Orquesta Sinfónica Nacional y la Banda Sinfónica Marcial de Guatemala ofrecerán un concierto en homenaje a la revolución del 20 de octubre de 1944, en el marco de los 30 años de la firma de la paz.

El escenario elegido para esta presentación especial será la Plaza de la Constitución. La celebración musical que se realizará el 20 de octubre espera reunir a diversas generaciones de guatemaltecos con un repertorio que busca vincular, el pasado y el presente.

La Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala actuará bajo la dirección del Maestro Job Juárez, mientras que la Orquesta Sinfónica Nacional será dirigida por el Maestro Alfredo Quezada. La primera de las agrupaciones brindará temas como La conga del fuego nuevo, del compositor mexicano Arturo Márquez, y el Poema Sinfónico 20 de Octubre, de Benigno Mejía Cruz.

El repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional será un recorrido musical por diferentes regiones del país, resaltando la riqueza de las composiciones que forman parte de la identidad guatemalteca. Piezas como Petén Itzá, de Pablo Santiago Peña López; Noches de Escuintla, de María del Tránsito Barrios, y Soy de Zacapa de José Ernesto Monzón Reyna serán muestra del talento de los compositores nacionales.

Se espera que uno de los momentos más emocionantes de la velada musical sea la interpretación conjunta de la célebre Obertura 1812, del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.

“Revolución Viva” será mucho más que un concierto: constituirá una oportunidad para recordar los acontecimientos que marcaron el rumbo de Guatemala, honrar la memoria histórica y reafirmar el compromiso con una cultura de paz.

Fecha

20 de octubre

Hora

19 horas

Lugar

Plaza de la Constitución

Admisión

Libre

Ubicación

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