A un año del lanzamiento de su disco Lux, Rosalía sigue cosechando éxitos derivados de esta producción, estrenada el 7 de noviembre del 2025.

Además de los cinco Grammy Latinos y las nueve nominaciones a los premios Grammy con los que acaparó los titulares, la cantante española fue galardonada con cuatro premios en Los40 Music Awards, celebrados el viernes 21 de noviembre en Barcelona.

Los cuatro nuevos premios de Rosalía en Los40 reconocieron su alcance artístico y el éxito de sus materiales discográficos. Estos fueron:

Artista Global del Año

Mejor Álbum por Lux

Mejor Vídeo Musical por Berghain

Mejor Gira en la categoría internacional por la gira de presentación de su disco

"Gracias a Los40 por apoyarme a lo largo de mi carrera, por poner mi música. Es algo que me hace mucha ilusión saber que mi música puede acompañar a alguien", dijo la artista al recibir los premios.

La gala se celebró en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, a cuyo escenario también subieron otros galardonados, entre los que destacaron Romeo Santos y Prince Royce, por Better Late Than Never, que ganó como Mejor Álbum Latino, y Dardos, que fue reconocida como Mejor Canción Latina. La emisora también coronó a Romeo Santos como "rey de la bachata" con un Golden Icon.

En la categoría internacional, Olivia Dean fue considerada Mejor Artista del Año y ganó el premio a Mejor Álbum gracias a The Art of Loving, mientras que Ravyn Lenae se llevó los galardones a Mejor Canción por Love Me Not y Artista Revelación.

En la categoría nacional, el canario Quevedo se alzó como Mejor Artista del Año por El Baifo; Aitana se consagró con el premio a Mejor Canción por Superestrella y el de Mejor Gira por Cuarto Azul World Tour. Por último, Pablo Alborán fue considerado Mejor Artista en Directo.

Entre los demás galardonados de la noche estuvieron:

Chiara Oliver, concursante de OT 2023 — Artista Revelación

Lucho RK — Mejor Artista Urbano

Ana Mena y Lola Índigo — Mejor Colaboración por "Pa ti toa <3"

Camilo — Mejor Artista en la categoría global latina

Eladio Carrión — Mejor Artista Urbano y Mejor Álbum Urbano por Corsa

Manuel Turizo — Mejor Artista en Directo

Maluma — Mejor Colaboración Urbana junto a Ryan Castro

Ryan Castro — Mejor Canción Urbana Latina por "La villa"

Bad Bunny — Mejor Gira Latina por Debí Tirar Más Fotos World Tour

Kidd Voodoo — Mejor Artista Revelación

Feid — Mejor Vídeo Musical por "A xon de que"

Carlos Vives — Golden Icon Awards

Guitarricadelafuente — Fenómeno Cultural del Año por su disco Spanish Leather y su papel protagonista en La bola negra

Durante la velada, que se prolongó durante cuatro horas, el público que llenaba el Sant Jordi disfrutó de las actuaciones de Quevedo, Olivia Dean, Lola Índigo, Camilo, Guitarricadelafuente, Romeo Santos, Prince Royce, Eladio Carrión y Carlos Vives, entre otros artistas.

Con información de EFE