“Tengo resaca de Rosalía”: Anne Carson, Nobel de Literatura 2026, escribe sobre la cantante tras asistir a su concierto

Además de las letras y la poesía, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, Anne Carson, es amante de la música y entre sus cantantes favoritas figura Rosalía, sobre quien incluso escribió un artículo.

“Tengo resaca de Rosalía”, escribió la escritora y poeta canadiense al comienzo del texto titulado On Rosalía (Sobre Rosalía), tras asistir a uno de sus conciertos en Chicago, el pasado 20 de junio del 2026, como parte de la gira Lux.

El texto, publicado en la revista literaria y política británica London Review of Books, aborda el poder de atracción de la estrella pop y su vínculo con un público eufórico de 20 mil personas que cantaba, bailaba y aplaudía cada gesto de la artista.

“La voz es un prodigio”, escribió sobre la cantautora catalana, al situar la voz de Rosalía por encima de la escenografía, la coreografía y las proyecciones de imágenes que destacan en los conciertos.

Carson definió la voz de la cantante como luminosa y con un registro que puede adquirir mayor profundidad con el paso de los años. Incluso, la comparó con una flecha de plata que atraviesa el volumen del sistema de sonido y provoca una respuesta inmediata del público.

Además, destacó que la cantante incluye elementos religiosos en su propuesta, con referencias a Dios, Jesús, el sacrificio y la redención que aparecen en algunas de sus letras, imágenes y puestas en escena, en las que también se presentan códigos contemporáneos, sexualización de los bailes y símbolos de distintas tradiciones.

Esos signos hacen que, según la escritora, el público vea en Rosalía una figura casi sagrada, un “recipiente religioso” lleno de emoción.

“Nadie puede sobrevivir a un grado de adoración tan intenso, pero somos nosotros quienes nos agotamos como esponjas al verla, con el corazón latiendo con fuerza, ligeramente temerosos de lo que vendrá después”, escribió Carson.

“¿La envidió? Claro que sí”, dijo también la autora al indicar que “a sus 33 años, (Rosalía) es la personificación del glamour y la fuerza femenina. Sabe cómo hacer pucheros, posar y parodiar su propia seducción: este es el nuevo feminismo. Me fascina”, expresó.

Carson concluye el artículo con una observación un tanto decepcionante, no por parte de la artista, sino del público. Mientras la escritora esperaba ver cierta camaradería entre los asistentes, después del concierto los observó encerrarse en su individualismo, mientras esperaban el tren inmersos en sus auriculares y celulares.

“Aquí cada persona está enamorada de Rosalía a su manera y ocupada imaginando una vida junto a ella”, escribió, al señalar que la catalana congrega multitudes que, al final, nunca convergen.

Anne Carson fue galardonada este jueves 8 de octubre del 2026 con el Premio Nobel de Literatura, “por una obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdica con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, según explicó la Academia Sueca.