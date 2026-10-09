Tristeza en Japón porque el Premio Nobel de Literatura no fue para Haruki Murakami

Mientras que Canadá celebraba la victoria de la escritora Anne Carson, miles de japoneses lloraron porque nuevamente Haruki Murakami se quedara sin el Premio Nobel de Literatura. Los criterios de la Academia Sueca que entrega el galardón parecen no ser los mismos que los millones de lectores que desde hace varios años aclaman al autor japonés.

El literato ha vendido más de 50 millones de copias de sus libros y ha obtenido reconocimientos tan notables como los premios Princesa de Asturias de las Letras (2023), Premio Franz Kafka (2006), Premio Mundial de Fantasía (2006) a la mejor novela, el Frank O'Connor International Short Story Award (2006), el Premio Kiriyama de Ficción (2007), el Premio Jerusalén (2009).

Además también ha ganado el Premio Internacional de Catalunya (2011), el Goodreads Choice Award en la categoría de Mejor Ficción (2011) y el Premio Hans Christian Andersen de Literatura (2016). Los medios especializados señalan que "solo le falta el Nobel", pero al parecer ese criterio no ha sido suficiente para quienes deciden la entrega de los galardones literarios en Suecia.

Entre sus obras más significativas se encuentran su novela Norwegian Wood (Tokio blues), que dio a conocer en 1988. Luego llegaron otros títulos relevantes como Baila, baila, baila también de 1988, Al sur de la frontera, al oeste del sol (1992), Crónica del pájaro que da cuerda al mundo (1994), Sputnik, mi amor (1999), Kafka en la orilla (2002), After Dark (2004), 1Q84 (2009), Los años de peregrinación del chico sin color (2013), La muerte del comendador (2017), La ciudad y sus muros inciertos (2023) y La historia de Kaho (2026).

La literatura del autor es considerada por muchos puristas como ficción pop, sin embargo, quienes defienden su trabajo señalan que sus novelas son humorísticas y surreales, y al mismo tiempo reflejan la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve a lectores tanto orientales como occidentales.

Seguidores decepcionados

Inmediatamente después de darse el veredicto que daba como ganadora a Anne Carson, se hicieron virales videos en los que se ve a seguidores de Murakami, con carteles en mano, llorar desconsolados por ver a su escritor otra vez perder el prestigioso premio. De acuerdo con el sitio Infobae, uno de los videos más virales fue el de un seguidor visiblemente afectado tras escuchar el nombre de la ganadora.