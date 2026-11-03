Salazón Hot Dog Festival chefs de la región reinventarán el hot dog con propuestas de alta cocina

El Salazón Hot Dog Festival 2026 regresa a Guatemala para desafiar a más de 20 chefs reconocidos a transformar uno de los platillos más populares del mundo en una propuesta de alta cocina, según un comunicado de los organizadores.

El festival busca celebrar el talento culinario y unir la cocina de autor con la cultura popular. Los chefs Nicolás Solanilla, de Ana Cocina Local; Amber Burling, de Libra, y Nils Saubes, de Miettes, representarán a Guatemala.

Mientras que los internacionales Jefferson García, de Afluente, en Colombia, y Fernando Ruiz, de Pecado Migrante, en El Salvador, se sumarán a esta experiencia. Algunos de ellos han sido reconocidos en los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Durante dos días, los amantes de la gastronomía podrán descubrir nuevas propuestas gracias a las creaciones originales de los chefs nacionales e internacionales. Según el comunicado, cada participante tendrá un turno de una hora para preparar y servir su propia propuesta de hot dog al público.

También se ofrecerá al público una propuesta de mixología a cargo de Nicolle Meng, de Suaf Bar; Ana Sofía Bermúdez y Nadjia Sarti, de La Clac Vinos, y Manuel Montepeque, de Chichimeco.

El festival, que invita a probar nuevas versiones del hot dog, contará con la participación del artista guatemalteco Marco Demia, quien aportará una visión creativa a la identidad del Salazón Hot Dog Festival.

Fechas

7 y 8 de noviembre del 2026

Hora

Desde las 12 horas

Lugar

Miettes, calle peatonal de Cuatro Grados Norte, Ciudad de Guatemala

Entradas

A la venta en salcharcuteria.myshopify.com/salazon

Modalidad

Los asistentes deberán comprar una preparación de hot dog por chef y turno.

Horarios de atención por chef

Sábado

13 horas: Ignacio Portillo — Utz Appetit

14 horas: David Cifuentes — Querido Combo

15 horas: Amber Burling — Libra

16 horas: Luis Morales — Bendito Fuego (El Salvador)

17 horas: Nicolás Solanilla — Ana Cocina Local

18 horas: Juan Luis Vásquez — Gula

19 horas: Armando Bramwell — La Tapa del Coco (Panamá)

20 horas: Jefferson García — Afluente (Colombia)

21 horas: Fernando Ruiz — Pecado Migrante (El Salvador)

Domingo

11 horas: Alex Orellana — La Trama

12 horas: Sara Morales — Compartir

13 horas: Sergio Díaz — Sublime

14 horas: Pablo Bonilla (Costa Rica)

15 horas: Andrés Morataya — Demar (Panamá)

16 horas: Elly Saúl — Mr Sandwich (República Dominicana)

17 horas: Daniel Guzmán — Toi Do

18 horas: Antoine Degroise — La Comedora

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