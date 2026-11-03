Escenario
Salazón Hot Dog Festival chefs de la región reinventarán el hot dog con propuestas de alta cocina
Con una propuesta gastronómica que busca transformar el hot dog en un platillo de alta cocina, llega el Salazón Hot Dog Festival, un evento que reunirá a chefs de la región y amantes de la gastronomía.
Llega una nueva edición del Salazón Hot Dog Festival celebrado en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Salazón Hot Dog Festival)
El Salazón Hot Dog Festival 2026 regresa a Guatemala para desafiar a más de 20 chefs reconocidos a transformar uno de los platillos más populares del mundo en una propuesta de alta cocina, según un comunicado de los organizadores.
El festival busca celebrar el talento culinario y unir la cocina de autor con la cultura popular. Los chefs Nicolás Solanilla, de Ana Cocina Local; Amber Burling, de Libra, y Nils Saubes, de Miettes, representarán a Guatemala.
Mientras que los internacionales Jefferson García, de Afluente, en Colombia, y Fernando Ruiz, de Pecado Migrante, en El Salvador, se sumarán a esta experiencia. Algunos de ellos han sido reconocidos en los Latin America’s 50 Best Restaurants.
Durante dos días, los amantes de la gastronomía podrán descubrir nuevas propuestas gracias a las creaciones originales de los chefs nacionales e internacionales. Según el comunicado, cada participante tendrá un turno de una hora para preparar y servir su propia propuesta de hot dog al público.
También se ofrecerá al público una propuesta de mixología a cargo de Nicolle Meng, de Suaf Bar; Ana Sofía Bermúdez y Nadjia Sarti, de La Clac Vinos, y Manuel Montepeque, de Chichimeco.
El festival, que invita a probar nuevas versiones del hot dog, contará con la participación del artista guatemalteco Marco Demia, quien aportará una visión creativa a la identidad del Salazón Hot Dog Festival.
Fechas
7 y 8 de noviembre del 2026
Hora
Desde las 12 horas
Lugar
Miettes, calle peatonal de Cuatro Grados Norte, Ciudad de Guatemala
Entradas
A la venta en salcharcuteria.myshopify.com/salazon
Modalidad
Los asistentes deberán comprar una preparación de hot dog por chef y turno.
Horarios de atención por chef
Sábado
- 13 horas: Ignacio Portillo — Utz Appetit
- 14 horas: David Cifuentes — Querido Combo
- 15 horas: Amber Burling — Libra
- 16 horas: Luis Morales — Bendito Fuego (El Salvador)
- 17 horas: Nicolás Solanilla — Ana Cocina Local
- 18 horas: Juan Luis Vásquez — Gula
- 19 horas: Armando Bramwell — La Tapa del Coco (Panamá)
- 20 horas: Jefferson García — Afluente (Colombia)
- 21 horas: Fernando Ruiz — Pecado Migrante (El Salvador)
Domingo
- 11 horas: Alex Orellana — La Trama
- 12 horas: Sara Morales — Compartir
- 13 horas: Sergio Díaz — Sublime
- 14 horas: Pablo Bonilla (Costa Rica)
- 15 horas: Andrés Morataya — Demar (Panamá)
- 16 horas: Elly Saúl — Mr Sandwich (República Dominicana)
- 17 horas: Daniel Guzmán — Toi Do
- 18 horas: Antoine Degroise — La Comedora
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