¿Saldrán a la luz las grabaciones de Michael Jackson que fueron halladas 35 años después?

El pasado viernes 13 de diciembre de 2024, un policía jubilado encontró en California una caja con canciones inéditas del famoso "Rey del Pop", el cantante estadounidense Michael Jackson, quien es reconocido como uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos, tras convertirse en una gran figura de la cultura popular.

De acuerdo con el exagente Gregg Musgrove, él consiguió las grabaciones inéditas en un depósito de almacenamiento que le había pertenecido al productor musical Bryan Loren, quien ayudó a Michael Jackson a producir su álbum nominado a los Premios Grammy, Dangerous, en 1991; el cual cuenta con catorce de sus mejores canciones.

Adentro de la caja habían grabaciones de audio digitales y casetes de doce canciones inéditas del Rey del Pop, las cuales fueron grabadas en 1989, además de otras cintas en donde se pueden escuchar las voces de Jackson y Loren, mientras discuten sobre los sencillos y sobre el proceso creativo del álbum que se estrenó dos años después.

Desafortunadamente para los fanáticos de MJ, al darse cuenta del tesoso que había encontrado, el expolicía Musgrove contrató a un abogado para ponerse en contacto con Jackson Estate, la entidad legal encargada de manejar el legado del cantante estadounidense y la cual posee todos los derechos de autor de todas sus composiciones.

¿Cuándo saldrán a la luz las nuevas canciones de Michael Jackson?

De acuerdo con el abogado que fue contratado por el agente jubilado Gregg Musgrove, la entidad legal de Jackson Estate les aseguró a ambos que las grabaciones no pueden hacerse públicas: "Como encargados de administrar sus ingresos póstumos, ellos poseén las cintas originales y no quieren comercializarlas", agregó el letrado.

Entre las canciones inéditas que el policía halló se encuenta una titulada Don't Believe It, la cual se cree que es una aparente referencia a los rumores de presuntos asaltos sexuales de Michael Jackson contra menores de edad. Además, existe otra llamada Truth on Youth, donde MJ participa en un dueto de rap con el cantante LL Cool J.

"Poder escuchar a Michael Jackson hablar con normalidad y bromear como cualquier otra persona fue realmente genial", declaró el exagente Musgrove, quien le explicó a los medios de comunicación estadounidenses que está planeando en ofrecerle las cintas inéditas a alguna de las grandes casas de subastas ubicadas en Norteamérica.

Lastimosamente, a pesar de su valor sentimental para millones de personas, se desconoce si el mundo conocerá en algún momento estas grabaciones, ya que, tras la confirmación de autenticidad por parte de la familia Jackson, es propable que las cintas queden únicamente como piezas de colección privadas, destidasas a ser subastadas.

En el 2012, la cantante neoyorquina Lady Gaga compró 55 piezas de Michael Jackson por más de US$240 mil (Q1 millón 846 mil), en donde se incluía una chaqueta y unos guantes que MJ utilizó durante su gira titulada "Bad" en 1988; por lo que se cree que algo así podría llegar a suceder con estas grabaciones inéditas que fueron halladas.

Aunque el valor exacto del hallazgo aún no está definido, el expolicía Gregg Musgrove y su abogado, quienes son los encargados de custodiar las cintas, creen que será "una cifra millonaria" y planean llevarlas próximamente a las cuatro principales casas de subastas, las cuales serán visitadas por miles de fanáticos del Rey del Pop.