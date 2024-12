Revelan 15 canciones inéditas de Michael Jackson: un hallazgo que reaviva el legado musical del Rey del Pop

El descubrimiento, publicado en exclusiva por la Revista The Hollywood Reporter el 13 de diciembre, involucra a Gregg Musgrove, un exoficial de la Patrulla de Carreteras de California que ahora se dedica a la búsqueda de tesoros.

En un almacén ubicado en Van Nuys, que anteriormente perteneció al productor musical Bryan Loren (actualmente en paradero desconocido), se encontraron casetes y cintas DAT (Digital Audio Tape, por sus siglas en inglés). Este formato, ampliamente utilizado por las discográficas, permite grabar y almacenar música original en calidad digital sin pérdida de datos.

Entre el material descubierto, destacan 12 pistas inéditas de Michael Jackson, grabadas durante una etapa previa al lanzamiento de su icónico álbum Dangerous.

Sin duda alguna, Jackson no solo marcó un hito en su época, sino que continúa siendo recordado por sus ritmos vibrantes y sus pasos icónicos hasta el día de hoy. Con este nuevo descubrimiento, la historia del Rey del Pop sigue viva y demuestra que es una parte fundamental de la cultura popular.

Musgrove describió al medio estadounidense el impacto emocional de descubrir estas cintas, comentando que algunas canciones solo habían sido rumoreadas en foros de fanáticos, mientras que otras permanecen completamente desconocidas. Entre los temas más destacados se encuentran:

as canciones mencionadas han capturado la atención de los medios, que no han dejado de especular sobre los motivos detrás de su composición. El resto del material incluye 9 canciones, 2 coros y un título que no especifica si corresponde a una canción o a un coro.

El resto del material inédito que pertenece a Michael Jackson incluye las siguientes canciones y grabaciones:

Además de la música, las grabaciones contienen momentos únicos de Jackson hablando y bromeando, lo que ofrece una perspectiva íntima de su proceso creativo.

Aunque las grabaciones son fascinantes, su futuro comercial es incierto. El abogado de Musgrove contactó a los herederos de Michael Jackson para ofrecerles el material. Sin embargo, según The Hollywood Reporter, los herederos declinaron comprar las cintas, aunque reconocieron su existencia y confirmaron que las grabaciones maestras ya están en las bóvedas del Estate.

Un representante del Estate explicó que, aunque las cintas físicas descubiertas son originales, los derechos de explotación y distribución pertenecen exclusivamente a MJJP Records. Esto significa que las canciones nunca podrán publicarse de manera oficial.

Actualmente, las cintas se encuentran bajo resguardo en una instalación segura, administrada por el abogado de Musgrove. A pesar de las restricciones legales, Musgrove planea ofrecerlas en subasta próximamente, con la esperanza de que un coleccionista privado las adquiera.

El hallazgo, estimado en siete dígitos, representa una oportunidad única para los apasionados por el legado de Michael Jackson. Sin embargo, para el público general, estas canciones permanecerán como un fragmento inexplorado de la trayectoria del artista.

Si este nuevo descubrimiento se llegara a poner a la venta, serían pocos los que tendrían la capacidad de obtenerlo. Sin embargo, Lady Gaga podría ser una de esas personas. Más allá de su capacidad adquisitiva, la cantante ha demostrado ser una gran fan del Rey del Pop. En 2012, su admiración por Michael Jackson la llevó a adquirir 55 piezas que fueron subastadas, ampliando así su colección de recuerdos del icónico artista.

Entre las piezas que adquirió Gaga, se encontraba una chaqueta que vistió el Rey del Pop en su gira "Bad". Esta se vendió por 240 mil dólares.

The 55 pieces I collected today will be archived & expertly cared for in the spirit & love of Michael Jackson, his bravery, & fans worldwide