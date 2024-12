“Se vienen cositas”: Molotov y la broma por el Día de los Inocentes que involucró a Bellakath

¿Se imagina a los integrantes de Molotov junto con Bellakath, cantante de reggaetón? Aunque suene inverosímil, algunos fanáticos estuvieron a punto de caer en la broma gestada por la banda este 28 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de los Santos Inocentes.

De acuerdo con medios mexicanos, la banda está próxima a cumplir sus 30 años de trayectoria musical en 2025, razón por la cual no parece descabellado que estén buscando distintas colaboraciones con otras estrellas.

Por esta razón, la banda optó por publicar una foto con Bellakath en su cuenta de Instagram, cantante de reggaetón conocida por canciones como Gatita. En dicha publicación, se lee este mensaje: “¡Molotov champagne pam pam pam! Se vienen cositas” y al final de esta, etiquetaron a la artista.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, ya que varios de ellos notaron que se trataba de una broma. De hecho, el usuario Imagif replicó: “Ustedes no, por favor. Espero que sea solo el día 28”, por lo que se infiere que no terminaba de dar crédito a la “noticia”.

Posteriormente, medios mexicanos anunciaron que se trataba de una broma dirigida a los fans de Molotov y aunque algunos estuvieron a punto de caer, varios se dieron cuenta que se trataba de una noticia falsa.

Por el Día de los Inocentes, Molotov truquea foto junto a Bellakat y fans caen en el engañohttps://t.co/1dONxCr7NW pic.twitter.com/qJ1C1e766h — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 28, 2024

Acerca de Molotov

De acuerdo con una publicación de Prensa Libre, Molotov es una de las agrupaciones musicales más icónicas del rock en español, aunque han incursionado en otros géneros de la música.

Esta banda es originaria de la ciudad de México. Según el sitio web oficial de esta agrupación, Molotov ha logrado retratar su entorno por medio de letras provocadoras, con las que millones de jóvenes se han identificado en Latinoamérica.

En cuanto a su producción musical, la banda es reconocida por el público por algunos éxitos entre los que se encuentran Gimme tha Power, Frijolero, Voto Latino, Hit Me y otras melodías que han gozado de gran aceptación por parte del público latinoamericano.