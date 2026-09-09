Semana de Guatemala: la propuesta de Sophos para celebrar al país durante septiembre 2026

“Días para mirar el país desde sus letras, su música y su gente. Una invitación a celebrar lo nuestro, en la casa de siempre”. Esa es la propuesta que hace la librería Sophos al invitar a la Semana de Guatemala, una serie de actividades que se realizarán entre el 12 y el 24 de septiembre.

Entre el 12 y el 20 se realizarán seis encuentros con entrada libre en el local de la librería ubicado en la Plaza Fontabella. El primero será El mapa de los mitos, un evento infantil que se celebrará el sábado 12 y el domingo 13. De acuerdo con los organizadores, se tratará de “un recorrido pensado para los más pequeños de la casa, hecho de mitos y leyendas que han acompañado a Guatemala por generaciones”.

Del martes 15 y al domingo 20, se realizará Recorre Sophos, descubre Guatemala, un tour autoguiado a través de seis estaciones dentro de la librería. En cada una de estas se esconderá un fragmento real de la cultura guatemalteca: un poema, una fotografía o una sinfonía. Estos recorridos estarán disponibles durante todo el día, a partir de las 9 horas.

El miércoles 16 de septiembre, a las 19 horas el escritor Francisco Pérez de Antón será el protagonista de Una visión herética de la Independencia, en el conversatorio acerca de su libro Y lograron con choque sangriento, en el cual será acompañado por el editor Philippe Hunziker.

Con El rock y la furia: el legado de los 90, los amantes del género tendrán la oportunidad de acercarse a algunas intimidades de esa faceta musical de Guatemala. Los participantes serán Alexis Cerezo, de La Tona; Juancarlos Barrios, de Bohemia Suburbana, y Omar Méndez, de Viernes Verde. Este encuentro será el jueves 17 de septiembre, a las 19 horas.

El sábado 19, a las 16 horas, los niños podrán compartir con Itala Vettorazzi el cuento Tzimín, ¡grande, grandote!, además de cuentacuentos y otras actividades creativas en el espacio de SOPHOS Niños.

La música volverá a tomar protagonismo el sábado19 de septiembre, a las 18 horas, cuando se presente la Tarde acústica: De aquí somos, un concierto en el que la agrupación Ojo de Luna interpretará un repertorio dedicado a la música guatemalteca.

Para cerrar las actividades del mes, el 24 de septiembre, a las 19 horas, se presentará el conversatorio Guatemala en letras, en el Teatro Dick Smith, del Instituto Guatemalteco Americano (IGA). En este encuentro se presentarán autores que han publicado sus obras en los últimos meses: Adolfo Méndez Vides con Antigua & Co., Dina Fernández con Monstruos y pájaros, Julio Serrano con Avistamientos, Hugo Quinto con País matinal, Edgar Ortiz con La Constitución de Guatemala y Juan José Guerrero con Las doce cartas del obispo Valdivieso. La admisión a esta última actividad será de Q75 y ya se pueden reservar los boletos a través de cultural.iga.edu

Fechas

Del 12 al 24 de septiembre

Horarios

De 9 a 21 horas, de acuerdo con la programación

Lugar

Librería Sophos, 4a avenida 12-59 zona 10, Plaza Fontabella

IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4

Ubicación

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