Shakira rompe récord en YouTube con “Dai Dai”: cuántas reproducciones alcanzó la canción del Mundial 2026

El Mundial 2026 terminó hace más de un mes, pero Dai Dai sigue sonando. El videoclip de la canción oficial del evento deportivo, interpretada por Shakira y Burna Boy, superó los mil millones de reproducciones en YouTube en menos de tres meses desde su lanzamiento.

“Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, escribió la cantante colombiana en sus redes sociales al celebrar el logro.

El videoclip de Dai Dai se convirtió en el primero del 2026 en alcanzar esa cifra y lo hizo, además, en tiempo récord, según informó el equipo de prensa de la artista.

La canción de Shakira, en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy, fue lanzada en mayo del 2026 como parte de la campaña oficial de la FIFA para el Mundial 2026, cuyos beneficios fueron destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Ambos artistas interpretaron la canción durante la ceremonia inaugural del torneo, el 11 de junio, así como en la final celebrada el 19 de julio.

Además de acumular reproducciones en YouTube, la canción también destaca en las listas de Billboard, donde Dai Dai se posicionó esta semana en el número uno de Rhythmic Airplay, la lista de éxitos musicales que se publica cada semana y mide la difusión de las canciones en las emisoras de radio estadounidenses.

Aunque las canciones de Shakira han entrado al listado en 12 ocasiones, esta es la primera vez que lo encabeza. En el 2006 logró el quinto puesto con Hips Don't Lie, su colaboración con Wyclef Jean.

El número uno de Rhythmic Airplay también representa un nuevo récord para Burna Boy, quien consiguió su primer número uno como artista principal y el segundo en términos generales, según Billboard.

Ahora, con el nuevo récord de reproducciones en YouTube y su primer número uno en Rhythmic Airplay, Shakira suma otro éxito a sus canciones mundialistas, después de Waka Waka, de Sudáfrica 2010, y La La La, de Brasil 2014.

Con información de EFE.