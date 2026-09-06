Liam y Noel Gallagher reaparecen juntos en Venecia para la premier del documental de Oasis: cuándo se estrenará en Guatemala

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Liam y Noel Gallagher reaparecen juntos en Venecia para la premier del documental de Oasis: cuándo se estrenará en Guatemala

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, fundadores de la banda británica Oasis, participaron en la premier de su documental durante el Festival de Cine de Venecia.

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Liam y Noel Gallagher reaparecen juntos en Venecia para la premier del documental de Oasis: cuándo se estrenará en Guatemala

Los músicos británicos Noel Gallagher y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, participaron en la premier del documental Oasis: Don't Look Back in Anger durante el Festival de Cine de Venecia, donde posaron juntos ante las cámaras. (Foto Prensa Libre: EFE)

Liam y Noel Gallagher sorprendieron a sus fans al aparecer en el Festival de Cine de Venecia, donde se celebró el estreno de su documental Oasis: Don't Look Back in Anger, que muestra el reencuentro y regreso de la banda después de 15 años.

Aunque no habían dado señales de que se presentarían en el evento y parecía que la alfombra roja estaba por terminar, los músicos salieron por sorpresa del Palacio del Cine para continuar el desfile de celebridades, posar ante las cámaras y firmar autógrafos.

El momento dejó una fotografía para la historia. Los Gallagher se tomaron de la mano y las levantaron en señal de victoria, un gesto significativo para los fanáticos luego de varios años de enfrentamientos entre ambos artistas que llevaron a la separación de la banda en el 2009.

Después de 16 años separados, el reencuentro llegó en el 2025 con su gira Oasis Live ’25, que comenzó el 4 de julio en el Reino Unido y concluyó el 23 de noviembre en Brasil.

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FOTODELDÍA SAO PAULO (BRASIL), 23/11/2025.- La banda británica Oasis actúa en el estadio de Morumbi en Sao Paulo, Brasil, este sábado, 23 de noviembre, como parte de su gira 'Live '25 Tour'. EFE/Sebastiao Moreira

“Oasis: Don’t Look Back in Anger”: los directores del documental hablan sobre la primera reunión de los hermanos tras 15 años

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Esa historia es la que recoge el documental presentado este fin de semana, Oasis: Don't Look Back in Anger.

La producción se remonta a agosto del 2009, cuando cancelaron su actuación en París y el resto de la gira europea que tenían programada, para luego abordar el anuncio de su reconciliación en el 2024 y su regreso a los escenarios.

El documental muestra sus ensayos y la gira desde dentro, así como escenas detrás de cámaras, la emoción de los fans y la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de dos décadas.

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Sin embargo, la reconciliación no fue sencilla. Durante los primeros ensayos, Liam y Noel se mantenían distantes y no hablaban entre ellos, según compartió el guionista del documental, Steven Knight.

La producción no solo se concentra en ellos, sino que también aborda la relación de Oasis con sus seguidores y sigue a varios fanáticos de distintas partes del mundo para mostrar la conexión de su música con diferentes generaciones.

Dylan Southern y Will Lovelace estuvieron a cargo de la dirección del filme y compartieron cómo los músicos volvieron a acercarse y la emoción que eso representó para los fanáticos.

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“La emoción que llegaba del público fue parte integral de que volvieran a estar juntos. La música los volvió a unir”, dijo Southern en declaraciones citadas por The Hollywood Reporter.

Lovelace agregó que “captamos cómo su relación volvía a restaurarse”.

El documental Oasis: Don't Look Back in Anger se estrenará en salas IMAX y cines seleccionados de América Latina, como Cinépolis y Cinemark en Guatemala, el próximo jueves 10 de septiembre. Luego también estará disponible en Disney+.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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