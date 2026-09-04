“Oasis: Don’t Look Back in Anger”: los directores del documental hablan sobre la primera reunión de los hermanos tras 15 años

La banda inglesa de rock Oasis, formada por los hermanos Liam y Noel Gallagher en la década de 1990, estrenará un documental llamado “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, en el que se presenta el reencuentro de los hermanos tras 15 años.

Los directores de “Oasis: Don’t Look Back in Anger” destacaron que Liam y Noel Gallagher no son de los que hablan fácilmente, ni siquiera al reconciliarse después de más de una década separados.

Will Lovelace y Dylan Southern fueron los responsables de documentar la reunión de los artistas, considerados los “más famosos —y notoriamente rivales— del rock and roll”, con la que comenzarían los ensayos para la gira mundial de la banda.

En declaraciones a Variety, Will Lovelace compartió que presenciar el reencuentro fue increíble. “Fue fascinante escuchar cómo la música cobraba forma, después de no haberlos oído tocar juntos durante 15 o 16 años, pero también verlos reconectar. Fue un privilegio verlo”, señaló sobre el reencuentro durante los ensayos.

Sin embargo, los directores no estuvieron presentes en el reencuentro, sino que monitorearon toda la grabación. Dylan Southern reveló que, para que este se sintiera más natural y evitar interferir, decidieron instalar sus cámaras con mucha antelación para monitorear el encuentro.

“No queríamos que pareciera algo mediado. No queríamos que pareciera que había un molesto equipo de cámaras corriendo por ahí estorbando”, dijo Southern sobre el reencuentro después de 15 años.

La sorpresa para los directores fue que el reencuentro de Liam y Noel Gallagher no ocurrió como esperaban, pues no hubo fuegos artificiales ni abrazos emotivos entre los hermanos.

“Son los Gallagher, no ‘Dawson’s Creek’. No se van a sentar a hablar de sus emociones”, dice Southern sobre el reencuentro. Los integrantes de Oasis se tomaron todo con seriedad y decidieron pulir los arreglos de “Wonderwall”, “Champagne Supernova” y “Live Forever”.

En la grabación del reencuentro resaltó cómo se complementaron en el proceso para pulir lo que sería el “mayor regreso del rock and roll que el mundo haya visto jamás”, según Lovelace.

Con cada presentación, destacan los directores, fueron puliendo la forma en que se desenvolvían en el escenario, pero también disipando cualquier fricción que pudiera haber existido entre los hermanos. Lovelace confesó a Variety que existió una tensión perceptible para el espectador, pero que se disipó cuando la energía del público se encontró con los nervios de la banda.

“Fue como si algo increíblemente especial sucediera cuando estas personas que habían esperado 16 años para que ocurriera este momento trascendental lo consiguieron”, recalcó Lovelace.

Una de las técnicas que, según los directores, utilizaron para este documental fue grabar la experiencia desde la perspectiva de un fanático, ya que no querían registrar un concierto convencional. Por ello, dieron instrucciones a los camarógrafos para que grabaran desde esa perspectiva y, si ocurría algo más interesante fuera del escenario, lo registraran.

Quisieron contar una historia que llevara al espectador por una experiencia inmersiva y lo trasladara al verano del 2025, para hacerlo sentir, a través de la pantalla, que realmente estaba allí.

El estreno será en el Festival Internacional de Cine de Venecia este 5 de septiembre, mientras que llegará a la gran pantalla en Latinoamérica el próximo 10 de septiembre.