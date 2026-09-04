“Dragon Ball Super: Beerus”: fecha de estreno, tema de apertura, novedades y tráiler de la nueva entrega del anime

Dragon Ball Super volverá a la pantalla con una versión mejorada, bajo el título de “Dragon Ball Super: Beerus”, que llevará a Goku a enfrentarse a un poderoso enemigo: Beerus (Bills).

A través del estreno del tráiler, los creadores dieron a conocer nuevos detalles de esta versión del anime, entre ellos, el tema de apertura de la próxima serie.

“Dragon Ball Super: Beerus” llegará como una nueva versión de “Dragon Ball Super”, emitida entre el 2015 y el 2018, pero esta vez con mejoras, pues la anterior fue criticada por su animación y ritmo, según Infobae.

“El dios de la destrucción Beerus, Freezer y ahora una nueva amenaza que se cierne sobre la Tierra se interponen en el camino de Goku y sus aliados”, destaca la descripción del sitio oficial.

“Dragon Ball Super: Beerus” se estrenará primero en Japón, el domingo 11 de octubre del 2026. Además, se revelaron los temas de entrada y salida de esta producción.

“La impactante imagen muestra al Dios de la Destrucción Beerus con una sonrisa intrépida mientras fija su mirada en la Tierra, junto a la expresión decidida de Goku al enfrentarse a esta abrumadora presencia”, destaca un comunicado del sitio oficial de Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Beerus

La plataforma de streaming de anime Crunchyroll compartió la sinopsis de la historia, en la que se resalta que, luego de la derrota de Majin Buu, Goku ha tenido que llevar una vida normal, dado que la Tierra “está en paz”.

La sinopsis resalta que Goku no podrá confiarse demasiado, dado que “a lo lejos, el poderoso Dios de la Destrucción, Beerus, despierta tras una profecía que revela su caída a manos de un ser aún más formidable”, que podría ser Goku.

Beerus no se detendrá en su búsqueda de poder, lo que lo llevará a la Tierra, donde Goku y sus amigos deberán enfrentarse a su adversario más poderoso hasta la fecha, recalca Crunchyroll.

Por su parte, el sitio oficial de Dragon Ball detalla que en el primer vistazo se ve no solo a Freezer, sino que también “representa las nuevas amenazas que se ciernen sobre la Tierra, insinuando una mayor expansión de la historia”.

Temas musicales de Dragon Ball Super: Beerus

Algo que ha emocionado a los aficionados al anime es la revelación de los temas musicales que acompañarán a “Dragon Ball Super: Beerus”. El tema de apertura es “Onogami”, de Megatera-Zero, mientras que el de cierre será “Kan Peki No Peki”, de VK Blanka.

En cuanto a cuándo podría llegar esta producción a Latinoamérica, no hay una fecha establecida, pues se indica que la proyección comenzaría en Japón, mientras que el primer capítulo se estrenará en la Comic Con de Nueva York 2026.