¿Por qué Dolly Parton decidió mantener en secreto su lucha contra el cáncer? Jada Star habla de cómo la familia afronta el duelo

Conocida por su carisma, voz y humor, la cantante de country Dolly Parton habría luchado contra el cáncer antes de su muerte, diagnóstico que mantuvo en secreto.

La artista falleció el pasado 25 de agosto en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, lo que llevó a su familia a comunicar que había enfrentado “una breve batalla contra el cáncer”; sin embargo, no ahondaron en detalles.

Dolly Parton fue conocida por canciones como “I Will Always Love You”, “Jolene” y “Coat of Many Colors” y se mantuvo casi 60 años en la industria. También participó como actriz en televisión, y uno de sus papeles más recordados fue el de la tía Dolly en “Hannah Montana”.

Días después de su fallecimiento, la cantante Jada Star, sobrina de Parton, explicó por qué se mantuvo en secreto el diagnóstico de la artista. En el programa “Extra”, Star destacó que Parton “nunca quiso preocupar a nadie”.

Star explicó que Parton pidió mantener en secreto su diagnóstico, por lo que la familia decidió respetar su petición y resguardar la intimidad del proceso médico que atravesaba debido al cáncer.

“Mantuvimos todo eso bastante privado”, resaltó Jada Star. En sus últimos momentos, Parton atravesó complicaciones de salud, entre ellas problemas renales y autoinmunes. Por ello, estuvo alejada de la vida pública en los últimos años, contó Star.

En cuanto al duelo, la cantante destacó que para la familia está siendo “realmente difícil” e incluso lo calificó de “muy surrealista”, aunque resaltó que las muestras de cariño hacia Dolly Parton los ayudan a superar el proceso.

Muerte de Dolly Parton

Su sobrino Bryan Seaver dio a conocer la noticia mediante un mensaje en redes sociales en el que resaltó: “Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús”. En el anuncio señaló que la artista seguramente fue recibida por “Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron su presencia en el cielo”.

Medios internacionales como People informaron que Dolly habría sido internada en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, el 21 de agosto debido a complicaciones de salud.

Cuatro días después se confirmó la muerte de Dolly Parton. El comunicado resaltaba que ella dedicó su vida y carrera a “llevar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocó”.