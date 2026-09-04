Premios Juventud 2026: Tropicoqueta, de Karol G, gana el premio Álbum del Año, un homenaje a los ritmos latinos y sus raíces

En el Starlite Auditorium de Marbella, España, se realizó una nueva edición de los Premios Juventud, que reconoce a las personalidades más destacadas del entretenimiento hispano. Una de ellas fue Karol G, quien obtuvo el premio Álbum del Año por Tropicoqueta.

El álbum fue presentado como un homenaje musical a la identidad latina y llevó a la colombiana a explorar ritmos como el mambo, la bachata y la ranchera, como tributo a sus raíces culturales.

Este proyecto, que al presentarlo en junio del 2025 la artista definió como lleno de alma, pasión, memoria y fiesta, la llevó a obtener el premio Álbum del Año.

Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de Karol G, está compuesto por 20 canciones y cuenta con colaboraciones de artistas como Greeicy, Thalía, Manu Chao y Marco Antonio Solís, e incluso de su expareja Feid.

Precisamente con el colombiano, con quien sostuvo una relación por al menos tres años, Karol G ganó otro de los galardones en los Premios Juventud 2026: Mejor Canción Urbano Rhythmic, con Verano Rosa.

Esta canción fue una de las colaboraciones más esperadas, ya que fue compuesta para su cuarto álbum de estudio, pero se incluyó hasta el quinto álbum de Karol G. Llamó la atención de los seguidores de los artistas que ninguno estuviera presente en la ceremonia para recibir el premio.

Premios Juventud 2026

Con 50 categorías, los Premios Juventud 2026 galardonaron a las figuras más destacadas de la música, el streaming y la televisión. Además, esta fue la primera ocasión en que se celebraron en Europa.

Artistas como Shakira, Bad Bunny y Aitana estuvieron entre los destacados. Shakira obtuvo tres galardones, entre ellos Mejor Artista Femenina.

Aitana, Prince Royce y Romeo Santos obtuvieron tres premios cada uno, mientras que Bad Bunny recibió dos, entre ellos Mejor Artista Masculino.

Los premios también incluyeron el galardón Agentes de Cambio, otorgado a artistas como Yandel, Marc Anthony, La Oreja de Van Gogh y Antonio Banderas.