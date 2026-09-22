¿Shakira y Alejandro Sanz volverán a cantar juntos? Mensajes generan expectativa por una posible colaboración

Antes de que Shakira ofreciera los primeros tres conciertos de su residencia en Madrid, el pasado fin de semana, el cantante español Alejandro Sanz le dedicó un emotivo mensaje que, según especulaciones, podría ser señal de una próxima colaboración entre ambos artistas.

La cantante colombiana se presentó en la ciudad española el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, como parte de los 12 conciertos programados y que, además, serán el cierre de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

Horas antes de su primera presentación, Sanz le dedicó una publicación en la red social X, en la que le expresa su cariño y la alegría de tenerla en su país.

“Mi niña Shakira felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días”, escribió el artista.

El mensaje continúa con la petición de que disfrute “el amor de esta parte latina del mundo” y el deseo de cantar con ella.

“Seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma”, concluye.

La artista colombiana respondió el mensaje con un “¡Y yo a ti más!”, con el que manifestó que el cariño es recíproco.

Mi niña @shakira felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquì cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma. ❤️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 18, 2026

“¡Que ganas de vernos y echarnos una cantadita! ¡Te adoro!”, agregó la cantante, con lo que dejó abierta la posibilidad de cantar juntos próximamente.

De la breve conversación se desprendió una serie de mensajes de sus seguidores, quienes expresaron su emoción y les “rogaron” que vuelvan a cantar juntos.

“Por favor! Sería icónico, sería magnífico, sería pura magia verlos juntos en la residencia. ¡Por favor, necesitamos ese momento!”, escribió una usuaria.

Ambos artistas mantienen una buena amistad desde hace más de dos décadas, que los ha llevado a colaborar en temas como La Tortura, Te lo agradezco, pero no; y Bésame.

Y yo a ti más!!! Que ganas de vernos y echarnos una cantadita! Te adoro!!! https://t.co/XcbOihZKh8 — Shakira (@shakira) September 18, 2026

Su cercanía, incluso, motivó hace unos años rumores acerca de un supuesto romance entre ambos; sin embargo, ninguno de los dos se refirió a esas versiones.

Shakira ofrecerá otros nueve conciertos en Madrid durante los próximos tres fines de semana en el Macondo Park, un recinto temporal construido en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, especialmente para su residencia.

Los fanáticos esperan que en alguno de sus próximos conciertos Shakira los sorprenda con la presencia de Alejandro Sanz.