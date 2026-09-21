Shakira en Madrid: así fueron los primeros conciertos de su residencia

Unos 165 mil fanáticos se deleitaron este fin de semana con la música de Shakira, quien ofreció los primeros tres conciertos de su residencia en Madrid, España, con la que culminará su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Las presentaciones tuvieron lugar el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre del 2026, en el llamado “Estado Shakira”, un recinto temporal construido en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, especialmente para los 12 conciertos que forman parte de su residencia.

Además de acoger el encuentro de la cantante colombiana con sus seguidores, el estadio cuenta con espacios de literatura, arte, moda, gastronomía y cultura inspirados en Macondo, ciudad ficticia de la novela Cien años de soledad, de su connacional Gabriel García Márquez.

Con una sonrisa de oreja a oreja y un “buenas noches, Madrid”, Shakira arrancó la primera presentación y dio paso a La fuerte, canción con la que abrió el concierto.

“Esto es un regalo, más que un regalo. La vida no ha sido fácil, de las caídas no se salva nadie, pero nosotras con cada una nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes. ¡Bienvenidas al tour de ‘Las mujeres ya no lloran’!”, expresó.

Durante las dos horas que duró cada presentación, Shakira hizo un repaso por sus más de 30 años de trayectoria e hizo cambios de vestuario y de escenario para interpretar temas que han marcado su carrera y, por supuesto, sus últimos lanzamientos.

No faltaron éxitos como Las de la intuición, Hips Don’t Lie o Suerte, ni temas recientes del álbum que da nombre a la gira, Las mujeres ya no lloran, con canciones como Acróstico, Te felicito o La fuerte. Además, desató la nostalgia de los fans con canciones como Estoy aquí y Pies descalzos, sueños blancos, entre otras.

“Todos me dicen: ‘Con la cara que te fuiste y la cara con la que volviste’”, bromeó la artista, al recordar que Madrid había sido su casa antes de que terminara su relación con Piqué, después de 12 años juntos y dos hijos.

Esa ruptura dio paso a un tema, un disco y una gira que ahora cierra, Las mujeres ya no lloran, que se convirtió en la gira latina más taquillera de la historia.

Este primer fin de semana de presentaciones estuvo marcado por la presencia de invitados especiales que compartieron el escenario con Shakira, como las cantantes Chanel y Vicco, quienes la acompañaron en la primera presentación, el viernes 18.

El domingo 20 sorprendió a los asistentes con Laura Pausini como invitada especial, quien interpretó con ella el clásico tema Antología, que formó parte de los primeros años de su carrera.

A lo largo de sus presentaciones destacó frases y mensajes de empoderamiento femenino, con los que buscó realzar el papel y esfuerzo de la mujer en diferentes ámbitos.

“Dicen que la mujer nació de la costilla de un hombre, pero lo cierto es que de las caderas de una mujer nació un hombre... y las caderas nunca mienten”, dijo.

Madrid se convirtió en la única ciudad europea que forma parte de su gira, con presentaciones programadas cada fin de semana, desde el 18 de septiembre hasta el 11 de octubre del 2026.

“Este es un lugar que ha sido parte de los años más importantes de mi vida, aquí fui madre”, ha dicho Shakira sobre España, para la que ha entonado las dos canciones mundialistas que dieron suerte a La Roja, Dai Dai y Waka Waka, en un estadio entregado al que, por último, se ha comido como La loba y su sesión con Bizarrap.

Otros nueve conciertos se celebrarán en los próximos tres fines de semana en el mismo recinto, donde la artista seguirá sorprendiendo a su público con su repertorio y diversos invitados especiales ante unas 55 mil personas en cada presentación.