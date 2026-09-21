Brad Pitt saluda, firma autógrafos y se toma fotos en San Sebastián: así lo esperaban sus seguidores

El actor y productor estadounidense Brad Pitt desató el caos el pasado domingo 20 de septiembre en San Sebastián, España, donde fue abordado por cientos de fans que lo esperaban.

El artista se encuentra en la región para participar en el Festival de San Sebastián, donde presentará la película Heart of the Beast (Corazón de la bestia), de David Ayer.

A su llegada al hotel María Cristina, fue sorprendido por una multitud que lo esperaba con teléfonos para conseguir una fotografía con el artista, así como con libretas en busca de un autógrafo.

“¡Brad, Brad, Brad!”, gritaron los cientos de fanáticos al verlo llegar con una chaqueta azul, un pantalón gris marengo y unas zapatillas amarillo flúor.

Brad Pitt los recibió con alegría, se acercó y dedicó unos 30 minutos a saludar y atender a sus cientos de seguidores, quienes, en su mayoría, llevaban varias horas esperándolo bajo el sol.

“Bienvenido, Brad” y “eres inspiración” fueron algunas de las frases con que los seguidores recibieron a la estrella de Hollywood y elogiaron su trabajo mientras él se dedicaba a firmar autógrafos y tomarse selfies con ellos.

Después, el actor saludó al director del Festival, José Luis Rebordinos, quien también se encontraba en el lugar, y antes de entrar al hotel envió un beso de despedida a la multitud, que quedó encantada con su presencia, simpatía y amabilidad.

El próximo miércoles 23 de septiembre, Brad Pitt presentará en el Festival de San Sebastián la película Heart of the Beast, de David Ayer, programada en la Sección Oficial fuera de concurso.

Mientras llega el día, el actor estadounidense ha aprovechado el tiempo para hacer turismo y atender a sus seguidores, que buscan saludarlo y aprovechan para pedirle fotografías y autógrafos.

En su anterior visita, en el 2009, también aprovechó las últimas horas en San Sebastián para acudir a Chillida Leku, un museo al aire libre del escultor vasco Eduardo Chillida.

En esa visita aprovechó para tomar varias fotografías de las obras del artista, cuya familia le obsequió tres libros del escultor editados en inglés.