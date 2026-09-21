Presley Gerber habló de su adicción antes de morir a los 27 años: esto publicó el hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo 20 de septiembre del 2026, a los 27 años, y dejó en sus redes sociales recuerdos de lo que vivió en las últimas semanas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia, mediante un correo electrónico enviado a diferentes medios de comunicación, en el cual señaló que “la familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

El joven falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según informó la oficina del forense del condado de Los Ángeles a la revista People.

De momento se desconocen las causas de su muerte y las autoridades esperan que se complete la autopsia. Medios de comunicación internacionales han especulado que se trató de una sobredosis.

Meses atrás, Presley había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas. Incluso, en una de sus últimas publicaciones en Instagram, realizada en marzo del 2026, relató cómo vivía su lucha contra la adicción.

El joven modelo publicó un video grabado en una clínica de bienestar de Cancún, México, donde participó en un ritual y una oración antes de recibir una dosis de ibogaína, un compuesto psicoactivo que se extrae de la corteza de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga, según explicó Infobae.

“Antes de la dosis masiva de ibogaína: un momento de calma justo antes de que todo cambiara. Estaba aterrada, y sabía que volvería a sentirme así si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo parecido (aunque lo ideal es evitar las situaciones que te llevan a ese punto, a veces así es la vida)”, expuso en la primera parte de la descripción de la publicación.

Añadió que durante el proceso lo acompañaron sus mantras: “ámate a ti misma” y “esta tiene que ser la última vez”.

“Soltar el control no fue fácil, pero confiaba en que algo más grande que yo guiaba el proceso. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en medio de todo eso, empecé a reencontrarme conmigo mismo”, relató.

Además, expresó su deseo de que fuera la última vez que tuviera que volver y que rezaba constantemente para que así fuera.

El texto finaliza con un agradecimiento al equipo que lo atendió, así como a las amistades “geniales” que hizo durante su estadía.

La publicación fue comentada por su madre, Cindy Crawford, quien le dejó un mensaje para respaldar su proceso y manifestarle lo orgullosa que se sentía de él.

“¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Qué orgullo!”, escribió la modelo.

Su hermana, la también modelo y actriz Kaia Gerber, aprovechó la publicación para expresarle su orgullo y cariño.

“Ese es mi hermano; estoy increíblemente orgulloso”, escribió la artista.

Presley Gerber nació en California en 1999. Al igual que su madre y su hermana Kaia, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana y debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.

Además, desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para las firmas estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. También participó en campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, y apareció en revistas como GQ Style y The New York Times Style Magazine, recuerda CNN.

En el 2023, durante su participación en el pódcast Studio 22, habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, que describió como “una parte muy importante de mi vida”.

Ese mismo año impulsó su propia iniciativa, Mental Health Mondays (Lunes de Salud Mental), y colaboró con organizaciones no gubernamentales, incluida A Sense of Home —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—, según informó DNA Model Management.

El joven modelo falleció este domingo 20 de septiembre del 2026, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para establecer la causa de su muerte.

Con información de EFE