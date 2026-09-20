Angelina Jolie y Salma Hayek: Los vínculos que las unen y fortalecen una amistad que va más allá del cine

Se conocieron en el set de filmación de Eternals en 2021 y ahora, Angelina Jolie dirige a Salma Hayek en la cinta Without Blood, y es precisamente durante la gira promocional de este último proyecto en el que ambas han revelado a distintos medios de comunicación, lo importante que es su amistad en estos momentos de la vida.

Conversaciones profundas

Hayek admite que fue en la filmación de esta última película que protagoniza junto a su compatriota Demián Bichir, cuando se profundizó su vínculo con Jolie. Durante su entrevista con la revista People, Salma admitió que las conversaciones sobre los temas de la película también las llevaron a compartir experiencias personales y a construir una relación basada en la confianza. "Me encanta su forma de pensar y la entiendo. Creo que cuando sabes que alguien te comprende, te sientes segura y puedes ser tú misma en cualquier circunstancia”, añadió Hayek .

La actriz mexicana fue sometida a un proceso duro para esta cinta y precisamente de eso conversaron ambas en la entrevista que mantuvieron con el medio The Cut. En esta, Hayek contó cómo llamaba de madrugada a Jolie porque le angustiaban aspectos de su personaje. “A veces empezábamos a hablar en mi camerino de una parte de la escena y luego empezábamos a hablar de la guerra. Todos nos oían gritar o reír. Deben haber pensado que estábamos locas", afirma.

"Te llamaba en plena noche y te decía: ‘¿Qué tengo que hacer? No consigo quitármelo de la cabeza. Sigo sintiendo ansiedad por el personaje’. Tú me ayudabas a superar todo. Podía llamarte a las dos de la madrugada si me entraba el pánico. Después de la primera semana todo se volvió más fácil. Pero tú siempre estabas ahí”, reconoció Hayek.

La intensidad de las pláticas que sostuvieron fuera del set fue revelado por Hayek quien en las entrevistas contó: “A veces nos gritábamos con mucha pasión. Luego yo me ponía a llorar y ella me abrazaba, y después nos reíamos sin parar. Desde fuera, veía a la gente preguntarse: ‘¿Qué está pasando?’”.

Un buen momento

Angelina asegura que nunca tuvo un vínculo como el que ahora tiene con Salma. En la plática con The Cut, Angelina le confesó a Salma: "Me conociste en un momento oscuro de mi vida y me hiciste sonreír".

“Creo que es lindo que nos conocimos en esta etapa más avanzada de nuestra vida porque pasamos por cosas muy similares, vivimos cosas distintas, y de alguna manera llegamos, como mujeres mayores, a un lugar muy parecido”, señaló la directora, aunque Salma, que tiene 60 años, le contestó que es mucho mayor que ella que tiene 51, durante su encuentro con People.

Aunque admiten tener historias de vida muy diferentes, las actrices aseguran que no les fue difícil encontrar puntos de convergencia. Por ejemplo, el espacio de filmación se hizo idóneo para ambas. El filme se rodó en la selva de Veracruz, Estado del que es oriunda la actriz mexicana. En medio de la entrevista con People, Hayek le dijo: “Lo curioso, Angie, es que en medio de la selva, donde todo el mundo estaba tan asustado e incómodo, tú y yo estábamos en nuestro elemento. Éramos más nosotras mismas que nunca. Fue curioso porque creo que mi país es muy heterogéneo y tú decías: ‘Esto me recuerda a Vietnam, y esta parte a Camboya’. Te veía iluminarte porque todos esos lugares son tu casa.”, aseguró Hayek.

Un filme intenso

Without Blood (Sin sangre) está clasificada como un drama bélico, basado en la novela Sin sangre de Alessandro Baricco. Filmaffinity anota que la historia que cuenta comienza a principios del siglo XX, en la frontera remota. En ella unos pistoleros van a una granja aislada con el encargo de cumplir una venganza. Su objetivo es un médico, que vive solo con su hijo. Su hija intenta desesperadamente protegerles.

Años después, Nina entabla una conversación casual con Tito, un vendedor de lotería, pero pronto se da cuenta que el deseo de venganza es más intenso de lo que sospechó.