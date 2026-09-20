Celine Dion baila descalza sobre un automóvil: ¿por qué ese gesto le da esperanza a sus admiradores?

La residencia que la cantante canadiense Celine Dion realiza en París ha resultado sorprendente. Pero no solo porque la artista ha vuelto a demostrar su virtuosismo al que tiene acostumbrados a sus admiradores sobre el escenario, sino porque se ha mostrado sumamente divertida e incluso atrevida al momento de saludarlos en las calles.

La noche del viernes 18 de septiembre protagonizó un episodio inusual, cuando, casi en la puerta del hotel donde se hospeda, decidió quitarse los zapatos, subirse al capó de un automóvil que estaba estacionado y ponerse a bailar, como lo reporta el sitio Infobae. El medio cita a su vez al diario Daily Mail que subrayó que este es, hasta ahora, el saludo más animado que la artista ha dedicado a sus seguidores.

No es la primera vez en la que la artista sorprende con esos brotes espontáneos. A comienzos de septiembre, la cantante ya había sido registrada bailando y cantando junto a un grupo que interpretaba Pour que tu m’aimes encore frente al hotel Le Royal Monceau. Luego también improvisó algunos pasos de baile frente a ellos en días posteriores, pero lo del viernes fue mucho más prolongado e inusual.

Celebra la vida

Estos gestos hacen que sus admiradores en el mundo no solo celebren su regreso, sino que además, alberguen esperanzas de recuperación completa para la artista que durante seis años permaneció alejada de los escenarios debido a que sufre del Síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica que le provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos.

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Algunos de sus admiradores en redes sociales, al ver estos gestos espontáneos de la artista han llegado a calificar su recuperación como "milagro" y se han pronunciado con júbilo por este regreso a los escenarios que incluye 16 conciertos en la capital francesa, que se celebran entre septiembre y octubre, con una extensión prevista para mayo de 2027.

Durante sus presentaciones, la intérprete de éxitos como My Heart Will Go On y The Power Of Love ha vivido momentos de intensos y emotivos en el escenario, en donde, ante un conmovido público, recordó: "Les dije que volvería".

Durante los conciertos, la artista ofrece canciones tanto en inglés como en francés. La producción está en manos del director creativo Willo Perron.

Si bien Dion, de 58 años, ha regalado este tipo de escenas en los últimos días a sus admiradores, también ha sido transparente con sus procesos de salud. Su lucha contra la enfermedad quedó registrada en el documental de 2024 I Am: Celine Dion, que mostró los duros tratamientos a los que ha sido sometida y los grandes esfuerzos físicos que ha debido enfrentar.