Shakira se come a Madrid: “La loba” vuelve triunfante a la capital española

Shakira demostró su poder de convocatoria durante el primero de los conciertos de su residencia en la capital española. "¡Madrid, esta noche somos uno!", exclamó la cantautora y con eso convocó a su "manada". Con música, gritos y declaraciones, la colombiana diluyó los recuerdos de su partida hace ocho años cuando salió del país ibérico recién divorciada y con un litigio con Hacienda que estuvo a punto de llevarla tras las rejas.

La agencia de noticias EFE señala que fueron 55 mil personas las que disfrutarán la primera de sus doce conciertos en el Iberdrola Music, "donde ha construido su propio estadio y su propia miniciudad en respuesta a "todo el calor" que siempre le ha dado el público de aquí".

Más de diez vestuarios lució la cantante colombiana Shakira durante el primero los conciertos de su nueva residencia en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/Juanjo Martín)

Un Macondo particular

La artista no se conformó con llevar sus éxitos musicales a un escenario. Ella quiso tomar posesión a través de su identidad, por eso instaló el Macondo Park que abrió las puertas con variadas actividades entre literarias, puramente musicales o incluso gastronómicas comisariadas por la propia Shakira para celebrar aquello que nos une como comunidad transoceánica, con la actuación de Guitarricadelafuente como plato fuerte en uno de los pabellones, reporta EFE.

La cantante mostró la fuerza escénica durante el espectáculo de dos horas en el que lució su legado como compositora y sus virtudes como intérprete que la han hecho, brillar durante tres decenios. De su nuevo disco, incluyó ocho temas y lo hizo de tal manera que quedaron magistralmente integrados al repertorio de clásicos más recientes.

Todo comenzó como ha acabado este concierto, con la colaboración junto a Bizarrap en la que despachó su ruptura con el futbolista Gerard Piqué tras 12 años juntos y dos hijos. De uno de los versos surgió Las mujeres ya no lloran, el título de su último disco, pero también el de una gira que, como continuaba la canción, le ha hecho facturar hasta convertirlo en la gira latina más taquillera de la historia.

Desde Pies descalzos, de 1995; Servicio de lavandería, del 2001 hasta su último número uno global hace solo unas semanas, Dai Dai, la artista le recordó a los madrileños lo relevante que ha sido en el ámbito musical.

Más de 55,000 personas acompañaron a Shakira en el debut de su residencia en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/Juanjo Martín).

Mensajes potentes

Para su entrada triunfal, 15 minutos después de lo anunciado, se hizo acompañar por Chanel y otros exparticipantes de Benidorm Fest t y luego de desearle buenas noches a Madrid, arrancó su presentación con La fuerte.

Es la pose que le ha tocado aguantar en la vida y cuando el audio ha empezado a jugarle malas pasadas, pero ahí ha aguantado, no como el chándal que se ha quitado rápidamente en favor de un minivestido brillante para afrontar Girl Like Me, cuando ha saludado a múltiples nacionalidades latinas, incluyendo la española, para volver a subrayar el valor de encuentro de esta residencia", anota la agencia EFE.

"Esto es un regalo, más que un regalo. La vida no ha sido fácil, de las caídas no se salva nadie, pero nosotras con cada una nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes. ¡Bienvenidas al tour de 'Las mujeres ya no lloran'!", proclamó orgullosa.

Mujeres de todas las edades se dieron cita no solo por la fuerza de la música, sino también por los empoderadores mensajes que la cololmbiana lanza al escenario. Desde llamados a las madres solteras, los mandamientos de una buena loba o mensajes que enfatizan el valor de las mujeres. Dicen que la mujer nació de la costilla de un hombre, pero lo cierto es que de las caderas de una mujer nació un hombre... y las caderas nunca mienten", dijo para anunciar uno de sus más emblemáticos éxitos.

La artista también señaló que la soltería es "una oportunidad para aprender de uno mismo", porque "todo lo que necesita uno para ser feliz está dentro de uno mismo"."El amor por otro lado, es bonito, pero más bonito es el amor propio". Uno de los momentos emotivos fue la interpretación de Acróstico, el tema dedicado a sus hijos.

"Este es un lugar que ha sido parte de los años más importantes de mi vida, aquí fui madre", ha dicho Shakira sobre España, para la que ha entonado las dos canciones mundialistas que dieron suerte a La Roja, Dai Dai y Waka Waka, en un estadio entregado al que por último se ha comido como La loba y su sesión con Bizarrap.