Natalia Lafourcade volvió a Guatemala: 10 años después, la cancionera se reencontró con su público en una velada estremecedora

Después de más de un año de recorrer múltiples escenarios internacionales con Cancionera, Natalia Lafourcade llegó a Guatemala en la etapa final de una gira que ha significado una transformación artística y personal.

Más de una década después de su última presentación en el país, la cantante mexicana volvió a encontrarse con un público que agotó los boletos para el concierto del jueves 17 de septiembre en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un recinto que acogió la esencia de esa gira y fue testigo de cómo los guatemaltecos disfrutaron del repertorio.

Desde que Natalia Lafourcade comenzó el recorrido con esta gira, el proyecto ha funcionado como una exploración de sus distintas facetas, de sus raíces y de una manera más íntima de entender la canción.

La artista mexicana publicó Cancionera, su más reciente álbum, en abril del 2025, un proyecto que, de acuerdo con Lafourcade, nació alrededor de la figura de la cancionera, un alter ego que representa ese encuentro entre tradición e innovación y a una artista dispuesta a regresar a la esencia de su voz y sus canciones. Además, el proyecto dio origen a Cancionera Tour, la gira con la que regresó al país.

La gira y cómo Lafourcade se reencontró con su esencia

De acuerdo con expertos en la industria musical, existen giras que sirven para presentar un disco y otras, como Cancionera Tour, que terminan convirtiéndose en un capítulo de la vida de un artista. Natalia Lafourcade lleva casi dos años conectando con escenarios y audiencias distintas.

En agosto pasado, Lafourcade reveló que, a través de su reciente gira, ha compartido sus creaciones con más de 200 mil personas, pero que pronto finalizaría. Además, dijo que en la última etapa ofrecería conciertos en Centroamérica antes de concluir en México.

Para los admiradores guatemaltecos, el país destacó en el anuncio de Lafourcade, pues, para muchos, era un regreso pendiente.

La cantante mexicana Natalia Lafourcade promociona la gira "Cancionera Tour". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Guatemala: una década después

Natalia Lafourcade ha tenido momentos especiales en Guatemala. Su primera presentación en el país fue el 12 de febrero del 2014, cuando promocionó el álbum Mujer divina: Homenaje a Agustín Lara; en marzo del 2015 regresó y compartió escenario con Gaby Moreno durante uno de los festivales acústicos organizados por la cantautora guatemalteca y, posteriormente, el 1 de julio del 2016, volvió para promocionar Hasta la raíz, durante una velada musical celebrada en un recinto de la capital, donde miles de asistentes corearon sus canciones.

Desde su última presentación en el país, la artista mexicana publicó Musas, Vol. 1 (2017), Musas, Vol. 2 (2018), Un canto por México, Vol. 1 (2020), Un canto por México, Vol. 2 (2021), De todas las flores (2022) y Cancionera (2025), por lo que volver a Guatemala era una cuenta pendiente.

Después de más de diez años, Lafourcade volvió al país con una relación cada vez más profunda con las raíces de la música mexicana y latinoamericana. Durante el concierto del 17 de septiembre, sus admiradores conectaron con sus éxitos y con una artista distinta, con más experiencia y calidad interpretativa y sonora.

Lafourcade y el último tramo de Cancionera Tour

Antes de llegar a Guatemala, Lafourcade destacó la importancia de este tramo final de la gira y de su reencuentro con el país.

En una entrevista concedida a Prensa Libre en julio pasado, la artista mexicana explicó que Cancionera Tour había sido una gira llena de cambios y de encuentros diferentes en cada concierto. Su intención, dijo entonces, era crear un espacio para escuchar la canción “desnuda”, sin demasiados artificios, y recuperar la conexión humana alrededor de la música.

Eso ayuda a entender lo que ocurrió durante la velada musical en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, debido a que su presentación no se sintió como una sucesión de canciones, sino como un encuentro y una conversación que ocurrieron, en su mayoría, desde el escenario y, en otros momentos, desde las butacas abarrotadas por los guatemaltecos.

Natalia Lafourcade se reencuentra con sus admiradores guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Lafourcade impuso su espíritu de cancionera como una búsqueda de cercanía y Guatemala respondió al llamado y se rindió ante su propuesta. Durante una entrevista previa, la artista dejó una frase que adquirió un significado inesperado después de la presentación.

“Me gusta imaginar que la gente puede regresar a casa con el corazón encendido, iluminado, con ganas de amanecer al día siguiente y vivir bonito”, dijo Lafourcade, y los guatemaltecos la respaldaron luego de una velada estremecedora.

Apertura cancionera, Vine solita, Pajarito colibrí, Cancionera, Mascaritas de cristal, De todas las flores y María la curandera fueron algunos de los temas que figuraron durante la parte inicial del repertorio del jueves 17 de septiembre.

Natalia Lafourcade derrocha talento en el escenario y la acompaña el pianista Emiliano Dorantes. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Gracias Guatemala”, dijo Natalia, quien llegó al escenario elegante y sonriente, respaldada por sus admiradores y acompañada por el pianista Emiliano Dorantes.

Conectada con la identidad sonora de Cancionera, Lafourcade recordó la tradición oral que une a México con Guatemala e interpretó La llorona, un tema en el que plasmó la memoria y un puente entre su historia, su trayectoria y la cancionera de la actualidad. También interpretó Soledad y el mar, El lugar correcto, Como quisiera quererte, El palomo y la negra y Nunca es suficiente.

Un teatro a oscuras que se iluminó con el amor de Guatemala

Entre anécdotas y canciones, Lafourcade regaló momentos especiales en la primera de dos veladas programadas en el país.

Cuando la artista mexicana interpretó Lo que construimos, las luces del recinto se apagaron y sus admiradores protagonizaron uno de los momentos más destacados de la noche.

Por un instante, la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias quedó a oscuras, pero el público iluminó a Natalia Lafourcade con una constelación improvisada al encender las linternas de sus celulares.

Guatemaltecos ovacionan a Natalia Lafourcade en el Teatro Nacional. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Para muchos, la escena adquirió una fuerza especial y se convirtió en un cumplido para la artista mexicana, porque hizo eco de la frase sobre “el corazón iluminado” que mencionó durante una entrevista. La noche del 17 de septiembre, Guatemala respondió con luz a su canto.

La cámara personal de Natalia y su conexión con el público

Durante Cancionera Tour ha destacado la relación que Lafourcade establece con su público durante sus presentaciones, y Guatemala no fue la excepción.

En la velada en el país, la artista mexicana utilizó una Handycam para grabar a los asistentes y, como despedida, invitó a una asistente, quien subió al escenario y la ayudó a registrar los rostros de sus admiradores.

“Guatemala. Esta es una tierra que tanto quiero y admiro y me gusta. Me gusta mucho Guatemala”, dijo Natalia.

La cantante mexicana Natalia Lafourcade comparte con una admiradora guatemalteca en el escenario. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Somos hermanos y estamos compartiendo tantas cosas… La cancionera habla mucho de la verdad porque creo que hoy en día cuando las plataformas antisociales rigen el camino, uno tiene que volver a la conexión verdadera…”, agregó.

Lafourcade incluyó éxitos como Cien años, Amor de mis amores y Mi tierra veracruzana en la parte final del repertorio y se despidió con Hasta la raíz, un tema que se escuchó a muchas voces, debido a que los asistentes lo cantaron a su lado. Con este cerró una velada acompañada por una ovación.

Nuevo concierto

Natalia Lafourcade ofrecerá otro concierto en la ciudad de Guatemala.

Fecha

Sábado 19 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades

Platea: Q1,580

Balcón I: Q1,020

Balcón II: Q820

Palco Inferior: Q870

Palco Superior: Q720

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket