“Deseo que todos regresen a casa con el corazón iluminado”: Natalia Lafourcade habla de su cariño por Guatemala y de sus conciertos en el país

Natalia Lafourcade continúa enfocada en la promoción de Cancionera Tour, gira que acompaña su más reciente producción discográfica y con la que manifiesta su propuesta artística en varias disciplinas.

En abril del 2025, la cantautora y productora mexicana publicó Cancionera, un álbum con 14 canciones que, según explicó, representa un viaje sonoro en el que la tradición y la innovación se entrelazan y que le permitió volver a la intimidad de su voz y a la complicidad de su guitarra.

Según Lafourcade, Cancionera destaca por haberse grabado en directo con cinta analógica. Además, lo produjo junto con Adán Jodorowsky, con quien trabajó bajo la misma línea estética en De todas las flores (2022), su disco anterior.

La artista explicó que esta propuesta responde a una reconfiguración artística con la que busca volver al escenario como en sus primeros años, acompañada únicamente por su voz y su guitarra.

Lafourcade conversó recientemente con Prensa Libre y compartió detalles de su gira, de su propuesta sonora y de su regreso a Guatemala, luego de más de una década de su última presentación en el país.

"Después de tanto tiempo estoy muy emocionada de volver y, por supuesto, tengo mucho respeto por el lugar, por la gente, por la música y por la puesta en escena. Me gusta mucho poder llevar la propuesta de esta gira hasta Guatemala", confesó la cantautora.

Natalia Lafourcade promociona "Cancionera", un álbum en el que muestra una faceta íntima. (Foto Prensa Libre: Cortesía Natalia Lafourcade)

Lafourcade promueve la conexión

Según Natalia, Cancionera Tour ha sido una gira llena de sorpresas porque cada concierto ofrece vivencias distintas e interacción con el público.

"Durante los conciertos recientes se promueve mucho la conexión desde que comienza y hasta que termina cada presentación. Ha sido una gira llena de cambios, donde el concierto no se mantiene de una forma constante, sino que está transformándose continuamente, y eso me ha permitido conectar con la canción", expresó.

Al referirse al vínculo con sus admiradores, Lafourcade destacó que, más allá del significado de cada tema, la atmósfera del espectáculo le permite sentirse más cercana al público.

"Siempre digo que es un espacio donde se habilita la posibilidad de escuchar la palabra, la canción desnuda, sin tanto artilugio ni tanta distracción alrededor, así como conectar desde la humanidad. Hoy es muy importante la conexión colectiva, el canto y ese sentimiento que permite llenar el vacío con memorias, cantos, risas, llantos, duelo, emoción y felicidad, además de encarnar un poco el arquetipo del cancionero y de la cancionera", añadió.

Cancionera, un alter ego de la artista

Según diversos críticos internacionales, el reciente álbum de Natalia Lafourcade es un proyecto en el que la música sirve de puente entre lo íntimo y lo colectivo. También evidencia una esencia orgánica y humana en la que sobresalen diversos sonidos.

Cancionera, Cocos en la playa, Cómo quisiera quererte, Amor clandestino, Mascaritas de cristal, La bruja, Luna creciente y Lágrimas cancioneras son algunos de los temas incluidos en un álbum considerado una obra representativa del folclor y de la música latinoamericana contemporánea.

"Siempre hablo de los cancioneros y las cancioneras que han habitado esta tierra, que pusieron la piedra en el camino antes que nosotros y para quienes vendrán después. La canción es amiga, compañera, maestra, remanso y sanación en nuestras vidas", explicó la cantautora, quien durante su trayectoria ha sido reconocida con cinco premios Grammy y 21 Latin Grammy, entre otros galardones.

El vínculo de Natalia Lafourcade con Guatemala

Para la cantautora mexicana, el cariño que ha recibido del público guatemalteco no tiene secretos. Su primera presentación en el país fue el 12 de febrero del 2014, cuando promocionó el álbum Mujer divina: Homenaje a Agustín Lara, ocasión en la que comprobó el respaldo constante de sus admiradores.

En marzo del 2015 regresó para compartir escenario con Gaby Moreno durante uno de los festivales acústicos organizados por la cantautora guatemalteca. En esa ocasión interpretó Hasta la raíz, tema que aún no había sido publicado y que, según recordó, fue un regalo para el público guatemalteco.

Natalia Lafourcade promueve "Cancionera Tour", una gira que manifiesta el arte en varias disciplinas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Natalia Lafourcade)

Posteriormente, el 1 de julio del 2016, volvió al país para promocionar Hasta la raíz, en un concierto celebrado en un recinto de la capital, donde miles de asistentes corearon sus canciones.

Ahora, después de más de una década de su última presentación en Guatemala, Lafourcade regresará con la ilusión de reencontrarse con sus admiradores.

"¡Qué bello! Tengo muchas ganas de volver y disfrutar esta etapa de la gira porque ya se acerca a su cierre. Ha sido una gira maravillosa, llena de regalos. Sentirme cerca de las personas a través de la música es uno de los mayores regalos que puedo recibir", afirmó.

"Cada lugar tiene su particularidad y cada público es diferente, pero hace mucho tiempo que no visito Guatemala y creo que ambos queremos reencontrarnos y cantarnos. Mi deseo es que la gente llegue con el corazón abierto y dispuesta a disfrutar", agregó.

"Hace mucho tiempo que no visito Guatemala, y creo que ambos en ambas direcciones queremos mirarnos, queremos cantarnos". Natalia Lafourcade

Convencida de que el público guatemalteco se entrega de una forma especial, la artista aseguró que el cariño es recíproco y que estos conciertos tendrán un significado especial.

"Guatemala está siempre en mi corazón y esta vez llegaré unos días antes de los conciertos. Me hace mucha ilusión porque cuando uno está de gira eso es muy difícil. Quiero absorber el aire, la energía y la frecuencia del lugar", explicó.

El deseo de Lafourcade para sus conciertos en Guatemala

Natalia Lafourcade ofrecerá dos conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala. El primero será el jueves 17 de septiembre y las entradas ya se agotaron, por lo que se habilitó una segunda presentación para el sábado 19 de septiembre.

Debido a la respuesta inmediata del público, Lafourcade indicó que, además de compartir un momento especial, espera que los asistentes regresen a sus hogares con una sensación positiva.

"Siempre aspiro a que la gente disfrute, tenga un espacio de desahogo y pueda conectar consigo misma, crear un momento inolvidable, un ritual y un encuentro", dijo.

"Me gusta imaginar que la gente puede regresar a casa con el corazón encendido, iluminado, con ganas de amanecer al día siguiente y vivir bonito. Deseo que su camino de regreso sea hermoso, que la vida se disfrute, incluso en los momentos difíciles. Que la música siga acompañando todo aquello que forma parte de la vida. Las canciones enmarcan momentos y vivencias; por eso siento que la canción está al servicio de la vida", agregó.

El mensaje especial para los guatemaltecos

Según Lafourcade, sus conciertos en Guatemala serán una oportunidad para reencontrarse con el público.

"En los conciertos habrá un momento en que se escuchará mi voz, pero también la voz de un pueblo que se alzará de muchas formas y matices. Espero que cada persona encuentre su propia conexión con las canciones y que ese momento toque su corazón, su alma, su inspiración, su imaginación y sus ganas de seguir adelante con su propia causa", concluyó.

Fecha

Natalia Lafourcade ofrecerá dos conciertos en Guatemala, el jueves 17 (entradas agotadas) y el sábado 19 de septiembre del 2026, respectivamente.

Hora

Cada concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades

Platea: Q1,580

Balcón I: Q1,020

Balcón II: Q820

Palco Inferior: Q870

Palco Superior: Q720

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket

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