Ana Sofía, la compositora que recuerda su vínculo con Guatemala y promueve una canción en español como regalo para sus seres queridos

La cantante y compositora Ana Sofía promociona Si tú no estás aquí, el cuarto sencillo del álbum Sealed Letters, y celebra su conexión con Guatemala y sus raíces latinas.

Ana Sofía creció entre las culturas estadounidense y latina. Esa combinación le ha permitido explorar el arte con una visión más amplia. Es hija de Al, originario de Iowa, y de Sandra, una guatemalteca a quien rinde homenaje con sus interpretaciones en español.

Según Ana Sofía, sus raíces latinas están muy marcadas porque su abuela materna era mexicana. Aunque su vida en EE. UU. le ha permitido especializarse en la música, la artista enfatiza que la mezcla de culturas le ha permitido conocer y aprender de distintos géneros musicales, los cuales están reflejados en su reciente producción discográfica.

En la actualidad, la artista promueve Sealed Letters, su álbum debut, el cual contó con el trabajo del productor musical e ingeniero de audio guatemalteco Juan Pablo (JP) Berreondo, quien reside en Burbank, California, EE. UU., y coordina Asonic World, su propio estudio.

Según Ana Sofía, el nombre del álbum proviene de una canción que refleja, de manera simbólica, la apertura de sus composiciones privadas sobre experiencias, emociones y pensamientos que tuvo o a los que estuvo expuesta entre los 10 y los 17 años.

The World, Sealed Letters y Stop Denying fueron los tres sencillos del álbum publicados en marzo, mayo y junio pasados, respectivamente, para difundir esta producción, que incluye 15 temas. Sin embargo, el 24 de julio lanzó Si tú no estás aquí, el cuarto sencillo y la única canción en español del disco.

El canto en español

“En este álbum incluí muchas de las canciones muy cercanas a mis vivencias y que de alguna manera las llevo en mi corazón. Pero pensé que mis vínculos con mis raíces latinas tenían que estar presentes en la producción y fue mi familia la que me motivó a cantar en español”, dijo Ana Sofía.

Según la cantante y compositora, la canción que eligió se ha escuchado durante las fiestas en Guatemala y, por alguna razón, ha acompañado a su familia en varios viajes, reuniones y momentos especiales.

Ana Sofía recuerda su vínculo con Guatemala y dedica canción a sus seres queridos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ana Sofía)

El tema que Ana Sofía interpreta en español es Si tú no estás aquí, un éxito de la cantautora española Rosana Arbelo, quien lo publicó en 1996 en el álbum Lunas rotas.

“Esta es una canción que ha estado presente hasta en los convivios de mi familia y por eso surgió la idea de hacer mi propia versión y así, poder interpretarla especialmente como regalo para mi familia y como homenaje a mi vínculo con mi historia”, agregó.

“A toda mi familia de Guatemala, México y Estados Unidos les gusta esta canción y nos ha unido mucho porque siempre que se escucha aparecen los recuerdos de las personas que ya murieron. Por eso mi versión la considero como un regalo para ellos”, explicó Ana Sofía.

Berreondo, por su parte, indicó que la versión de Si tú no estás aquí es la única canción en español incluida en el álbum y una de las dos que se grabaron en un estudio distinto.

“Si tú no estás aquí se grabó en The Village Studios, en Los Ángeles, California, EE. UU., y contó con el apoyo de grandes músicos y personas con amplia trayectoria en este arte”, dijo JP.

El tema fue grabado por Che Wei y Melany Urzúa; la masterización estuvo a cargo de Gavin Lurssen; la producción ejecutiva, de Allen Johnson, y la producción y mezcla, de Juan Pablo Berreondo. Además, participaron músicos como Sebastian Aymanns (batería), Kimon Kirk (bajo), Zac Rae (teclados) y David Levita (guitarra).

Ana Sofía promociona nueva versión del éxito "Si tú no estás aquí". (Foto Prensa Libre: Cortesía Ana Sofía)

El videoclip

Según Ana Sofía, la versión de Si tú no estás aquí cuenta con un videoclip oficial, dirigido por José Rodríguez Palomo.

La pieza visual se grabó en una sola toma y, según la artista, fue el resultado de una interpretación que demuestra el cariño, el respeto y la admiración hacia quienes la apoyan y la rodean.

“El video refleja la interpretación en la que no tiene ni una sola nota o palabra equivocada. Todo encajó a la perfección. No me di cuenta hasta que vi la reacción de los que escuchaban en otra sala del estudio. Después de ese momento, supe que tenía que publicarlo para que el mundo lo viera”, concluyó.