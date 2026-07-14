Hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt buscan quitarse el apellido Pitt: así avanza el proceso legal

Tras el divorcio de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, oficializado en diciembre del 2024, algunos de los hijos de la pareja han tomado importantes decisiones para desvincularse de su padre.

Los procesos legales que llevan Zahara, de 21 años, y Maddox, de 24, para modificar sus nombres y eliminar el apellido Pitt han mostrado avances. Según People, ambos publicaron recientemente avisos sobre su intención de cambiar sus nombres, con lo que cumplen un requisito establecido por la legislación de California.

El martes 7 de julio, Maddox publicó el aviso legal en Los Angeles Daily Journal y, dos días después, el jueves 9 de julio, Zahara hizo lo mismo. Los jóvenes habrían solicitado que sus nombres quedaran como "Maddox Chivan Jolie" y "Zahara Marley Jolie", respectivamente.

Las solicitudes aún no han sido aprobadas. Lo que procede es que cada uno se presente a su respectiva audiencia judicial. La de Maddox está programada para el 14 de septiembre y la de Zahara, para el 28 del mismo mes.

Sin embargo, ambos han utilizado de forma eventual sus nombres modificados. En su graduación como licenciada en Psicología, Zahara fue presentada como Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox apareció en los créditos de la película.

Pero ellos no son los únicos que han solicitado eliminar de sus nombres el apellido de su padre. En agosto del 2024 se confirmó que Shiloh Nouvel Jolie-Pitt había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie, después de tres meses de haber presentado la solicitud.

"Él es consciente y le duele que Shiloh haya dejado de usar su apellido. Para Brad, recordar que ha perdido a sus hijos no es fácil. Ama a sus hijos y los extraña", dijo un informante de People en esa ocasión.

Vivienne Jolie, hija menor de la pareja, apareció sin el apellido de su padre en los créditos del programa de Broadway de The Outsiders.

La pareja estuvo junta desde el 2005 y, en el 2014, contrajo matrimonio y formó una familia con seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne, Pax y Knox. Sin embargo, tras la separación, la relación entre Brad y sus hijos se volvió distante, especialmente con los mayores.