Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie por venta de propiedad

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Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie por venta de propiedad

Brad Pitt logró una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización.

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Brad Pitt

El actor estadounidense Brad Pitt logra una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie por el Chateu Miraval. (Foto Prensa Libre: EFE)

La expareja de actores, que solicitó el divorcio en 2016, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales y este caso sobre la venta del Chateau se prolonga desde hace cinco años.

El objeto de litigio es la venta de Jolie de su parte de los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en el 2021, que se produjo cuando ya no eran pareja.

El Tribunal Superior de California le dio una victoria a Pitt al decretar que los compradores de su exesposa testifiquen sobre cómo se produjo aquella venta.

El actor consideró siempre ilícita la adquisición ya que, según él, al vender su parte la actriz rompió un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro.

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Pitt denunció a Jolie en este caso por US$35 millones en concepto de daños.

A lo largo de su batalla legal, la actriz ha acusado a su exmarido de tratar de callarla y de utilizar la demanda para encubrir errores de los que fue culpable durante su matrimonio.

Pitt y Jolie coincidieron en el rodaje de la película de acción Mr. & Mrs. Smith, que se estrenó en el 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en el 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales del 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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