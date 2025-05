Brad Pitt rompe el silencio: ¿Qué dijo el actor sobre su divorcio con Angelina Jolie?

Brad Pitt, de 61 años, rompió el silencio recientemente y brindó declaraciones al medio GQ en relación con su divorcio de su exesposa Angelina Jolie, una batalla legal que ha durado alrededor de ocho años.

Según la prensa internacional, Jolie acusó a Pitt de abuso físico contra ella y sus seis hijos durante un vuelo privado, razón por la que solicitó el divorcio del actor. De acuerdo con la revista People, tras las investigaciones efectuadas, el actor no fue acusado y Jolie retiró su demanda.

Ante ello, la prensa extranjera informó que Pitt desestimó las preguntas sobre si experimentó “alivio” después del acuerdo con Jolie, efectuado el pasado 30 de diciembre de 2024. Jolie solicitó la disolución del matrimonio en 2016:

No, no creo que fuera algo tan grave —dijo Pitt—. Solo algo que se estaba concretando. Legalmente, declaró Pitt, según People y The Hollywood Reporter.

¿Cómo surgió el romance entre Angelina Jolie y Brad Pitt?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la expareja coincidió por primera vez en el rodaje de la cinta Sr. y Sra. Smith y comenzaron una relación romántica en 2005, después de que el actor finalizara su divorcio de la actriz Jennifer Aniston.

Brad Pitt y Angelina Jolie iniciaron su proceso de divorcio en 2016 debido a "diferencias irreconciliables". En la actualidad, el actor es novio de Inés de Ramón. (Foto Prensa Libre: EFE)

Pitt y Jolie se casaron en 2014 y tienen seis hijos: Maddox, de 23 años; Pax, de 21; Zahara, de 20; Shiloh, de 19; Knox, de 16, y Vivienne, también de 16. Ambos actores son reconocidos por sus diversas participaciones en películas internacionales y su controvertida relación amorosa.